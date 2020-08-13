今晚瞓酒店｜劉思美被稱嫩版小環　A4腰同綁住嘅浴袍一樣幼超誇張

ViuTV節目《今晚瞓酒店》由呂爵安（Edan@MIRROR）、黃奕晨（Dixon）、林婷及劉思美（Emily）做主持，入住香港的靚酒店和發掘好玩好食的景點，在疫情下都可以留港嘆酒店「宅渡假」（Staycation）。節目播出幾集，女主持除了有大家熟悉的較熟悉主持《入住請敲門》系列的林婷外，另一位女主持Emily也憑着搞笑開朗形象和Fit爆身形吸引關注。

節目中，Emily不時騷小蠻腰。（《今晚瞓酒店》電視截圖）

現年26歲的Emily身形瘦削，但瘦得來也有腹肌，Fit到爆！網民大讚她︰「條腰勁幼」、「真係好正」，更有人問她是否擁有「A4腰」（意指︰正面腰身可比A4紙還要窄的小蠻腰）。在周二（11日）播出的一集，Edan發現了一件腰位綁得像只有一個拳頭大小的浴袍，叫Emily比拼一下，她指正面不可以，側身一比，真的瘦得跟浴袍差不多，令人驚嘆！其實Emily的身高1米62，不算十分高，不過瘦削的身形就令她看上去感覺高䠷。

Emily勁Fit。（Instagram@emilyszemei）

除了Fit爆身形外，Emily在節目中的性格開朗又帶點傻大姐的感覺。在已播出的第一集，Emily要玩浮潛，不過她不懂游泳，隔着鏡頭也Feel到她有多害怕。她一開始已經大呼︰「好恐怖啊媽咪！」又緊張到臨水都忘了戴上浮潛面鏡和呼吸管，之後更問題少女上身，問︰「個口點解抖唔到氣嘅？唔係，係個鼻。」之後已落水Edan也幫手扶一夫她，她邊落水邊發出像「劏豬」一樣的叫聲，在水中驚到失控不合所措，一旁的Edan瘋狂恥笑對方，Emily可憐得來卻又令觀眾覺得好搞笑。

Emily好驚落水，場面搞笑。（《今晚瞓酒店》電視截圖）

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Emily被指跟港姐冠軍譚小環撞樣，而有「嫩版小環」的稱號，她在2018年開始參演 ViuTV 世界盃節目而為人關注，現時的幕前演出以拍攝ViuTV的綜藝節目為主。

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同場加映，另一位主持林婷嘅靚相︰