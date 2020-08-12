【晚吹】麥子樂直認追過陳俞希　吳肇軒爆大鑊︰聽聞錫咗啖㗎喎

ViuTV晚吹系列節目《有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐）和黃詩詩主持，最新一集請到吳肇軒和麥子樂上節目飲酒聊天，二人在劇集《地產仔》飾演兩甥舅，但原來私底下情如兄弟，吳肇軒更大爆麥子樂和陳俞希（Hailey）的秘密？

麥子樂被「逼供」。（《有酒今晚吹》電視截圖）

二人一來已將整杯啤酒一飲而盡，非常投入。節目開始不久他們已有意無意提及到Hailey，於是娟姐就直接向麥子樂套料︰「聽聞你十幾年前追過Hailey。」麥子樂糾正︰「係五年前。」眾人問︰「你追過Hailey嘅？」他直認不諱︰「真係追過！」被問到當年相識的經過，他說是朋友介紹的，那朋友向Hailey指「有個男仔（麥子樂）今晚出嚟飲嘢，個樣有啲林峯㗎。」麥子樂笑言︰「佢聽到呢句嘢，佢就衝出嚟啊！」他又講到有次跟Hailey一起飲酒，強尼也在場，被女方揶揄追不到她，「真係好慘，一姐係唔同啲，我追佢嗰時，唔係一姐，而家就變咗一姐。（娟姐︰而家畀個機會你，你會唔會再追佢？）梗係唔會啦！」

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強尼講到有次跟在場兩個嘉賓和Hailey飲酒，麥子樂突然好認真地說︰「我真係有追佢。」Hailey說︰「係啊，佢真係追我啊，不過我唔受咋嘛！」在旁的吳肇軒突然爆料︰「爆啊爆埋啦！聽聞錫咗啖㗎喎。」眼見情況失控，娟姐想力阻說︰「Hailey黃花閨女嚟㗎，你哋做乜嘢啊？！」強尼竟說︰「你咁講又唔啱！佢賣點從來就唔係黃花閨女嘛，佢賣點係有經歷啊嘛，你話佢黃花閨女，即刻冇晒市埸。」主持再追問下，麥子樂坦承︰「有嘅！（強尼︰咩情況下發生？）有錫囉，佢實唔認㗎。」到吳肇軒嘗試解圍說︰「蜻蜓點水啫？點到即止？」麥子樂點點頭。

麥子樂在TVB有「小林峯」之稱，他自爆當年跟林峯碰面有點尷尬，雖然他們是好朋友，「我驚佢會知呢件事，我驚佢介意反而。我阿媽同老竇生成我呢個樣，但係冇辦法，又Friend喎，我覺得亦都唔係幫到我。」（《有酒今晚吹》電視截圖）

講完笑，講回麥子樂在事業上的發展，事關他出身於無綫，在TVB做了十年離巢，而近年以拍電影和拍ViuTV電視劇為主。強尼問他，回望過去，會否想到當年如果沒有離開，就輪到他上位？他說︰「呢個問題好多人問過我，但係認真喎，如果我冇走，我認識唔到呢啲人。你永遠覺得係安全地帶，以前係安全地帶，你都冇見過出面個世界。」被問到吳肇軒和麥子樂對對方的感受，他們更講到眼濕濕，兄弟情不言而喻。

麥子樂聽完吳肇軒講對自己的感覺後眼濕濕。（《有酒今晚吹》電視截圖）

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