【安樂蝸】544呎單位客飯廳三尖八角　但睇上去全屋竟然好和諧？

J2節目《安樂蝸》今次介紹的單位非常精緻有格調，544呎屋是夫婦自住的，當中有不少部分都是他們一手一腳自己參與設計的，由主持狄以達、黃凱儀（波波）和嘉賓康聰帶大家參觀一下。

單位佈置舒適。（《安樂蝸》電視截圖）

544呎的屋兩個人住，所以只需要一間睡房，他們把其他地方打通，看上去的確比實際面積大。全屋用白色做主調，配上木色，感覺清新。他們把客飯廳的窗改成大玻璃窗，窗外景色一覽無遺，吃飯時都有靚景欣賞。另外，廳的一幅特色直紋牆和不少家具都是由做美術工作的屋主自己畫圖設計，而家具是再向內地公司訂造，節省一大筆費用。

坐在飯廳都可以看到風景。（《安樂蝸》電視截圖）

廳看上去寬敞，原來屋主把儲物櫃融入家中的擺設中，又或者做入牆式偷位，務求令到屋內空間感大大提升。此外，因為用了大部分空間做廳，對睡房、廚房等的介紹著墨不多，但看上去睡房就比較小。除此之外，廳的形狀有點三尖八角，還好淺色的設計修飾了不少。價錢方面，全屋的裝修費用了50萬。

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