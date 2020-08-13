乘風破浪的姐姐│張雨綺新造型曝光　修身成功Fit爆身材登熱搜第一

內地女星張雨綺近期因為參加節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升，深受觀眾喜愛。現年33歲的張雨綺雖然已為人母，但依然保養得宜，不但皮膚白滑緊緻，Fit爆身形更令人羡慕！今日（13日）節目率先爆出張雨綺最新一期的造型，以黑色Tube Top及短褲上陣的她瘦削了不少，一雙長腿更十分搶鏡！

節目《乘風破浪的姐姐》率先曝光張雨綺的新造型。（微博@乘風破浪的姐姐）

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身高170CM的張雨綺平時體重維持在48KG左右，但因為骨架偏大，令她上鏡看起來比較豐腴，更曾一度暴肥至70KG。不過近期因為要在節目中又唱又跳，張雨綺都有積極減磅，希望以最佳狀態示人。張雨綺曾在節目中分享自己的修身秘訣，她在減肥期間會嚴格控制飲食，更總結出「三吃三不吃」的規矩！

骨架偏大的張雨綺，上鏡看起來比較豐腴。（微博@張雨綺）

張雨綺透露自己的原則就是只吃菜、肉、並且喝很多的油，而油是指椰子油，幫助潤腸，腸道吸收後可轉換成能量，不太會造成脂肪堆積。而澱粉、糖、水果就屬於她不吃的食物，因為有甜味的水果可能熱量太高。修身成功的張雨綺狀態Fit爆，不少粉絲都留言大讚：「姐姐太美了」、「張姐絕了」、「天生大明星」、「C位出道」！

張雨綺狀態Fit爆！（微博@張雨綺）