林志玲為做人出盡另類生B偏方　「攝高枕頭」背後藏台灣民間智慧

繼蕭敬騰搭檔盧廣仲、蔡依林攜手林美秀後，林志玲首次與伍佰合作，成為外送平台第三波代言人，讓不少人又驚又喜。人在日本東京的林志玲本月13日透過越洋電話連線受訪，大方分享幸福婚後生活，透露結婚一年多以來，自己最大不同，「安心感和安定感是以前沒有的」，至於老公AKIRA最不一樣的地方，她則說：「我覺得會發現更多可愛的地方，在家裡看他（AKIRA）練舞都覺得很可愛，我就當個非常開心的觀眾。」

林志玲透露今年六月底為了代言廣告回台，也探望最近身體不適的爸爸，不過待沒多久就快速回日本，幸福分享，老公有表達思念之情，用日文跟她說「趕快回來」。兩人在日本防疫做得很足，林志玲透露必要出門時不僅會戴手套，還帶著口罩式面罩。

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他們現在沒事就會一起待在家下廚，偶爾下午茶會一起叫外送，拿外送時她會帶著口罩以面被認出來，但她說：「但我發現我是不能講話，開口說話聽到聲音就會被認出來。」夫妻倆偶爾下午電話會議時會想吃甜食，「我們會點『珍珠奶茶』、『甜點』。」而晚餐自己煮比較多，林志玲透露老公很喜歡台灣味，所以她煮的台式料理都很喜歡，尤其「紅酒燉牛肉」好下飯的料理更愛。

AKIRA下菜也很厲害，林志玲分享：「有一天我們兩個都想吃拉麵，他用大骨湯去熬超級無敵好吃的拉麵，配餐又很豐富。」笑稱自己越來越胖，很怕被拍到，深知只要微微不一樣，就知道會有什麼新聞了，但她大方說：「現在知道健康最重要，胖、瘦不是重點，免疫力要好、抵抗力要強。」

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至於做人進度？她甜笑說：「就知到妳們會問，我希望給很肯定答案，但還沒有。」還逗趣反問：「有建議嗎？還是們要call out給命理老師。」她透露不少友人送上「助孕」禮物，像是小朋友的尿布、小朋友抓周的東西，或是好孕棉要她放在枕頭下，她笑稱，「現在枕頭越來越高。」

林志玲透露，下半年除了會忙基金會公益，還有月曆拍攝，至於夫妻合作，她透露有機會合體。訪問最後AKIRA也透過林志玲的手機，用日文跟台灣媒體打招呼，「你們好，大家多吃一點。」林志玲也在一旁邊樂得幫忙翻譯，透過電話都感覺到粉紅泡泡。

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此外，首個公開的廣告中，打造出林志玲最愛的夢幻粉紅色房間，其中林志玲為了讓房間更貼近自己的真實私密空間，她親自帶不少花飾擺設到場。伍佰在花絮也提到練團時，只要人多就會叫外送，但他唯獨日式不點，語畢意識到林志玲老公AKIRA是日本人，連忙道歉，讓一旁的林志玲哭笑不得。此外，林志玲自爆是個「貪吃鬼」，笑說：「我會點一些吃起來非常快樂，可是有小小罪惡感的食物。」

其實這也林志玲婚後難得的工作代言活動，上次蔡依林代言粗估1000萬（台幣），想必林志玲的價碼也不相上下。林志玲去年六月與日本男星AKIRA結婚，升格人妻後，她放慢工作步調、曝光量明顯減少，最近一次公開亮相是上月中在台北電影獎頒獎典禮上擔任引言人，這回她又美麗現身，和伍佰搭擋亮相。

伍佰（左）、林志玲（右）成為第三波品牌代言。（Uber Eats）

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