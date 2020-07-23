都是美顔相機惹的禍？女明星們個個天生麗質、五官標緻，隨便一影相已是傾國傾城。現在美顔相機盛行，簡直是萬千少女們的「恩物」，而女明星們也紛紛開始加入「美顔自拍」行列，反而弄巧成拙，越拍越醜？近日林志玲也因美顔濾鏡而引發了整容疑雲。

林志玲近日發佈的影片引發網民熱議。（IG@chiling.lin）

林志玲用美顔相機出事 如易容變了另一個人?

「台灣第一名模」林志玲早前自拍的一段影片引起熱議，主要是開了相機濾鏡的緣故，林志玲的臉部變得異常白皙，美顔效果顯得面部十分臃腫，失去往日的婉約氣質名模臉變成「網紅臉」，引起網絡一陣熱議。很多網友紛紛表示聼聲音才能認得出是林志玲，還有人質疑她整容變樣「應該也打了不少針」，大家都表示只看外表無法認出是林志玲。

林志玲開美顔相機出事？（點閱下圖查看）

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林志玲日常生活照更美更自然：（點閱下圖查看）

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女明星P圖美顔常出事？

為了展現最光鮮亮麗、完美的一面，許多女星在社交平台上傳自拍或合照時，都會將照片經過「加工」後才公開：眼睛「整」大一些、雙腿「整」長一些、下巴「整」尖一些。不過若「P圖」功夫不純熟，分分鐘會被眼尖的網民發現蛛絲馬跡，而淪落成「笑柄」。也有不少樣貌清純且標緻的女星，加了美顔相機或是P圖過度，反而拉低顔值，弄巧成拙！

「美顔濾鏡及P圖」出事女星，有人驚現7隻腳趾? （點閱下圖查看）

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越喜歡P圖的人越不快樂？

在網絡時代，人人都爭相上傳美麗相片，只為博得他人關注或展現生活最美好的一面。修圖軟件更是如雨後春筍般湧現，修圖手法層出不窮。而為了一張「靚相」，背後修圖的時間動輒就要數十分鐘，甚至數小時。令人深思沉迷於表面的光鮮亮麗，是否會令人迷失在追求「完美修飾」的世界中？

喜歡P圖只是自欺欺人？（amandavickcreative/Unsplash）

外國網站Bright Side研究發現，那些越喜歡P圖、越追求展現完美的人，内心其實越不快樂！迷失在虛幻假象中的我們，難掩内心的失落與空虛？

「越喜歡P圖越不快樂」的3大因素：（點閱下圖查看）