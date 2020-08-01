林志玲新短片驚見上圍同塊面齊變大　網民完全認唔出：似林心如！

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林志玲日前為阿信的潮牌自拍祝賀影片，臉變得跟以前不一樣，讓大家差點認不出，不過後來她驚喜現身台北電影節活動，證明她的美貌還是沒變。昨（31日）她再度曝光影片，有網友卻發現她的外貌似乎出現微妙變化！

林志玲昨天晚間在微博曝光一段影片，內容是為中國電影圈加油，不過有網友卻發現她的樣貌似乎又有了些許變化，除了臉變得稍微圓潤外，上圍似乎也豐滿許多……

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影片一出，引來網友們留言熱議：「怎麼感覺變臉了，都不認識了」、「開美顏了吧，感覺後面牆壁都歪了」、「怎麼變了樣，像林心如」、「姐姐下半身有點胖，像懷孕」、「志玲姐姐你很美了，不要過度整臉了呀」、「花姑娘，臉胸都整了？」、「完全認不出來了」。

林志玲婚後對孕事相當積極，早先有媒體記者詢問她的恩師洪偉明有關懷孕一事，當時洪偉明一聽大笑，一臉受不了媒體的樣子，笑說：「不要問我，你們要問她啊，她會報喜的。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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