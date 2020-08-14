【乘風破浪的姐姐】服裝玩性感風夠吸睛　復活姐姐率先取得勝利

時下內地最火紅的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》愈演愈烈，在最新一期播出的節目中有7位姐姐（包括有吳昕﹑阿朵﹑沈夢辰﹑孟佳﹑王智﹑朱婧汐﹑金莎）回歸參加復活戰，將同14 位姐姐進行一對一PK爭奪進入總決賽的資格。為了有得繼續玩，各位姐姐亦使出渾身解數，各自準備表演服裝極具有睇頭，當中的黃聖依更是令觀眾眼前一亮，唱跳俱佳為團隊贏了一局，可是卻傳出她將會被復活姐姐取代而淘汰出局，網友們亦替她不值，似乎對她刮目相看產生了好感。

是次姐姐的服裝大獲好評。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

在過去幾集節目中，姐姐們的服裝被批得一文不值，被網友指出是「死亡配色」，看到觀眾眼花撩亂。但到了是次個人戰，姐姐們自己準備的戰衣就非常出色，就似張雨綺的黑色緊身造型，平口設計大露迷人肩膀，而且還大晒白滑長腿，在表演歌曲《屋頂着火》時，飄逸秀髮隨着舞蹈動作擺動，整個人散發性感氣息，非常吸睛。

張雨綺性感服裝還登上微博熱搜。（影片截圖﹑《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

另外金晨﹑金莎﹑沈夢辰等人，亦玩性感風展現身段，看到現場觀眾目不轉睛。當中黃聖依除了服裝誘人之外，唱跳表演更是令人讚不絕口。在個人戰中她表演唱跳《獨上C樓》，面對兩大強敵，她以百老匯的歌舞形式表演，大跳椅子舞舞蹈收放自如，而且當中還有多個高難度轉身動作，以及她的聲線非常適合唱這首歌，在一邊唱一邊跳的情況之下表情還非常到位，看到不少網友拍案叫絕。

黃聖依的表演令到不少網友吃驚。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

而黃聖依的表演獲得觀眾認可，輕鬆擊敗金晨﹑金莎，就連復活團的隊長阿朵都大讚黃聖依：「只是黃聖依她準備的更充足，她的舞蹈很好。」黃聖依唱跳實力進步許多，原以為她會順利進入到總決賽，沒想到近日卻傳出她將會是被淘淘汰的一員。而迢個消息亦令不少網友驚訝，大家認為她的實力變強了，而且個人戰還非常出色，才開始獲得觀觀眾肯定的時候就被淘汰，網友紛紛留言力撐她：「驚艷到我了就淘汰」﹑「有點心疼她」等，直言是次表演最好的三位姐姐之一。

大2玩高難度動作。（影片截圖）

黃聖依一開始在節目中的表現一直不討觀眾喜愛，除了指她有公主病，當其他姐姐是丫鬟之外，還意見多多喜歡打斷別人的說話，一系列舉動令她成為觀眾心中「最討厭的姐姐」，對她極為反感。可是直到現在她用實力說話讓觀眾看見她的努力，令大家慢慢對她改觀，對她來講亦是一場收穫。雖然黃聖依在內的冠軍候選姐姐團表現不俗，可是復活姐姐的得票率更出色，她們在今次個人戰中一共累計奪得1858票擊敗冠軍候選團1537票，因此復活組就獲得一個最終復活名額，而在下一場團體戰中她們再要同冠軍候選團pk，爭取兩名復活名額。

之前被人批評有公主病。（影片截圖）