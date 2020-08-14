迷網．劇評｜陳曉華處女作表現失色　《警訊》味太濃變另類？

由高海寧、楊明、陳曉華（Hera）等主演的TVB劇集《迷網》在今晚（14日）播出大結局，劇情以網絡騙案為題材，相比起其他重頭劇或台慶劇來說，演員陣容並不算強大，而且此劇自播出以來一直被指更像是《警訊》劇集版，感覺沉悶，可觀性較弱，但其實也不是完全沒有可取之處。

楊明同高海寧再度合作，擔任《迷網》男女主角。（劇照）

《警訊》式對白太平淡

劇集以真實個案作參考，一開頭就以一段類似警方宣傳片的方式去講述網絡的利弊，並以中英文旁白，極似教育片片頭。雖然故事屬於警匪劇，但由於案件以網絡詐騙為主，令傳統的追逐或槍戰場面欠奉，反而充滿各種資訊類對白，再由飾演科技罪案組「阿頭」的司徒Sir以平淡的語氣講出，雖則有教育價值，但實在令人感覺似睇《警訊》多過睇劇。

似足《警訊》宣傳片。（YouTube影片截圖）

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感情戲過多欠缺刺激感

劇集主線是網絡騙案，但事實上有很大篇幅都圍繞着高海寧、楊明之間的感情戲：司徒Sir同Vincy（高海寧飾）餘情未了、Vincy老公Michael（黃祥興飾）偷食、Vincy墮入網上情緣騙案，而劇集後半段又集中在Denise（陳曉華飾）與Eric（朱敏瀚飾）身上，雖然感情戲也是必不可少的元素，但劇中的感情戲實在太多，令主線模糊，難以表達重點。

劇情有很大篇幅都圍繞着高海寧的感情戲。（劇照）

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陳曉華首次拍劇表現失色

在2018年參選港姐大熱奪冠而入行的陳曉華（Hera），入行短短兩年已經劇接劇，相繼拍攝了多套劇集包括《迷網》、《食腦喪B》、《異搜店》、《七公主》，《迷網》更是她的處女作。不過首次拍劇就已經擔任女二的Hera，在劇中的表現似乎未如理想，表情和演技都演繹得生硬，更因為被指講對白黐脷筋而飽受抨擊。但Hera勝在外型亮眼，相信再有更多機會磨練一下演技，更有觀眾緣。

喊戲好考驗演員的演技。（YouTube影片截圖）

點擊下圖重溫Hera的演出：

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配角演出有驚喜

雖然劇集演員陣容相對較弱，但一班配角的演出就令人驚喜。無論是綠葉演員姜大衛（飾湛叔）、馬海倫（飾孖八姐）、李成昌（飾根叔）、楊玉梅（飾夢蝶），再到飾演牛太的尹詩沛、飾演龍哥的何啟南，尤其是幾位藝訓班出身的新人，包括樓嘉豪、容天佑、陳嘉慧、彭翔翎、朱斐斐，每個角色都飽滿鮮明，不但演出自然到位，更令人耳目一新！

陳嘉慧在劇中飾演牛嘉碧。（YouTube影片截圖）

飾演阿菁的朱斐斐都十分搶鏡！（YouTube影片截圖）