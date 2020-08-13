【迷網】朱斐斐入行8年演盡無名角色　慘淪為佈景人物曾患憂鬱症

由高海寧、楊明、陳曉華等主演的TVB劇集《迷網》集合不少新鮮面孔，除了早前出場的樓嘉豪、容天佑、彭翔翎之外，飾演大學生阿菁的朱斐斐亦備受關注。劇情講到阿菁為了賺錢加入泛奕金融集團，甚至不惜利用美色騙財，穿上低胸上衣的斐斐一時俯身，一時又挨實才叔（鍾志光飾）膊頭，成功誘騙對方開戶及簽授權書，而斐斐更因為這一幕性感場面掀起網民熱烈討論！

阿菁（朱斐斐飾）低胸上陣色誘才叔（鍾志光飾）。（YouTube影片截圖）

現年28歲的斐斐在2012年考入第26期藝員訓練班，過往曾飾演不少無名角色，今次在《迷網》中的演出就是她入行以來最多戲份的一次，她在接受《香港01》訪問時直認演繹上有難度：「以前一路都係做學生妹，有得性感表示我終於大個女喇！呢個角色最難就係我要說服自己係一個靚女，因為當時導演搵我做呢個角色話阮燕菁好靚，係大學校花，司徒正（樓嘉豪飾）嘅女神，成日恃靚行兇。我一聽第一時間諗『死喇』，因為我唔係，嗰陣時仲要係入行嚟最肥嗰期，司徒正仲幫我改咗個花名叫肥菁，好驚觀眾睇咗會出戲，所以都要啲信心先得。」

斐斐被叫「肥菁」。（IG@ffcfei）

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提到要在劇中性感上陣色誘鍾志光，斐斐就笑言拍攝前大感緊張：「因為之前都未同佢合作過，一嚟要色誘都有啲怕醜。不過鍾Sir埋位前都有同我講聲先，『陣間可能會掂下你手咁，唔好意思』，到拍嗰時都幾順利，導演話『大膽啲就得了，由得你點做。』」斐斐3年前曾憑藉處境劇《愛·回家之開心速遞》中年青版高栢菲（湯盈盈飾）一角而為人熟悉，但可惜近幾年似乎依然發展平平：「嗰陣做湯盈盈少女版都幾有趣，不過呢一行就係咁㗎啦，有時有嘢做，有時停下，都睇開咗。就當磨練多幾年，準備得好啲，第時遇到啲角色都容易掌握啲，好過機會一次過嚟，但你未準備好自己都浪費咗。」

斐斐曾因為在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演年青版高栢菲（湯盈盈飾）而受到關注。（電視截圖）

雖然斐斐所演的角色大多屬客串性質，但她依然堅持追尋演員夢想：「你知我哋『佈景人物』工作時間長，有時劇接劇時間連住，返屋企沖個涼時間都冇，好似好多嘢拍咁，但親戚朋友問起，又講唔出拍咗啲咩，嗰種感覺先令我覺得辛苦。等8年係有啲漫長，中間都有諗過不如轉行，但每次想轉嗰時，個天又會畀少少甜頭你，你會覺得今次個角色又比之前好啲喎，之後又會想留低。雖然發展係慢啲，但我相信應該會越嚟越好！」

唔經唔覺斐斐已經入行8年，但發展未如理想。（IG@ffcfei）

同期藝員訓練班畢業的梁茵憑着《愛·回家之開心速遞》中Anita一角，深受觀眾喜愛。（IG@kikoleungyan）

斐斐轉眼間已經入行8年，同期藝員訓練班畢業的梁茵憑着《愛·回家之開心速遞》中Anita一角深受觀眾喜愛，而利穎怡同李旻芳就因為擔任節目《東張西望》主持而被網民封為「東張女神」，眼見自己依然浮浮沉沉，斐斐曾一度情緒低落患上憂鬱症同暴食症：「以前細個都幾執着，就好容易諗埋一邊。見自己入行咁耐都冇起色，開始情緒出現問題，身體亦都容易病。之後開始接觸健身，啲負面嘢都有一個方式去發洩。」斐斐更不時在網上分享健身Tips，Fit爆身形令人羡慕！

斐斐曾因為情緒問題暴飲暴食，暴肥40磅，幸好最後成功康復。（IG@ffcfei）

除了拍劇之外，斐斐現時還擔任健身教練。（IG@ffcfei）