韓國男演員涉偷拍與女模性愛短片　受害人變犯人引關注

「N號房」性虐案件在韓國引起全城轟動，韓國演藝界亦爆出性醜聞，電影配角男演員「A某」日前因涉嫌偷拍，目前正在接受審判。

據韓國傳媒報道，A某去年涉嫌利用自己的模特兒涉外組組長身份，以安排工作為理由用相機偷拍自己與女模特兒發生性關係的場面，涉嫌違法了《性暴力犯罪處罰等相關特例法》而被起訴。警察於去年7月將A某移交審判，並要求判處1年的有期徒刑，案件將於下月8日進行一審。

A某在今個月於韓國上映的一部網絡性犯罪電影中飾演網絡犯罪案中的其中一名受害人，網民起底後發現今個月上映的網絡性犯罪電影只有《Search Out》。（《Search Out》宣傳海報）

A某在今個月於韓國上映的一部網絡性犯罪電影中飾演網絡犯罪案中的其中一名受害人，因為在現實中成為犯人而份外引起關注。經網民起底後，發現由前4minute成員許嘉允、李施彥和金聖喆主演的《Search Out》（서치아웃）正正就是一部於今個月15日上映的網絡性犯罪電影，估計能在電影中見到A某的身影。另外，A某除了是一名電影配角演員，還曾在電影製作公司工作，不過最近已辭職。