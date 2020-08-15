林志玲新廣告同楊丞琳、蔡依林撞臉！？網民搵出兩大關鍵改變

繼蕭敬騰搭檔盧廣仲，以及蔡依林合體林美秀後，近來林志玲也和伍佰合體，接下外送平台廣告成為第3波代言人！讓不少人又驚又喜。廣告一播出後，有不少網友發現，志玲姐姐似乎與以前不大一樣，就連陳沂也忍不住驚呼：「如果不說是志玲，乍看跟伍佰合照這張，還以為是丞琳」。

林志玲去年結婚後就時常待在日本，為了能及早懷孕也將工作大大減少，鮮少曝光的她，五官也成為網友們討論的話題。近來林志玲與外送平台合作，新造型也讓許多網友不太認出來。

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就連陳沂也跳出來說：「如果不說是志玲，乍看跟伍佰合照這張，還以為是丞琳，其它獨cut部份也都是別人吧？」此外，她也揪出兩個關鍵地方，認為可能是瀏海與「蘋果光打太澎」的緣故，但也有網友認為是化妝、年齡增長的關係，讓志玲姐姐看起來變得更不一樣，許多網友則稱新造型更美。

此外，陳沂認為林志玲這次造型乍看之下像楊丞琳，有網友則認為林志玲有些撞臉蔡依林、泫雅、郭書瑤，甚至認為廣告中的伍佰也與以往更不一樣，直呼：「乍看有點像曹大哥」、「伍佰跟林志玲兩個都長的不太像，怎麼了嗎？」

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