陳自瑤IG被盜後首次出post發感性文：你願意和我一起努力嗎

陳自瑤（Yoyo）上月的Instagram帳號突然關閉，原來是因為她的帳號遭不法分子入侵，並威脅她要交出500美元。Yoyo在Facebook發文表示自己的Instagram帳號被黑客入侵：「緊急通知，想告訴大家，今晚我的被黑客入侵，拿走我的戶口，或勒索我要錢，才能拿回戶口 ，我的戶口，已經被換上了那個男人的頭像，如果他用我的戶口向你們做任何事不當的事 ，請小心，那個不是我！所以我要在這裏緊急通知大家，請大家注意！我正在找方法處理！」

（Facebook：陳自瑤yoyo）

當時她一併上載與該名黑客的WhatsApp對話，對方講明這是他的賺錢方法，並表示如果Yoyo肯付500元美金（約3875港元），就會將帳號交回她手上。在Yoyo與該名黑客談判期間，她的Instagram帳號曾被另一名外國男子做直播吸毒接近2分鐘，更吸引300多人收看，當時Yoyo不少相片已被刪除，就連帳號名稱都被更改，她的Instagram帳號最後被關閉。

（Facebook：陳自瑤yoyo）

今日，陳自瑤終於再在IG出post，只見整個IG只剩下一張新相，其餘舊相已全數被消失，她發文希望重新出發，還問粉絲們願意和她一起努力嗎。

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