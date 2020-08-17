李英愛三代同住4000呎獨立別墅　買地起屋兼裝修只須650萬港元

現年49歲的韓國元祖天后李英愛，早年因拍攝電視劇《大長今》而紅爆全亞洲，她於2009年結婚、並於2011年誕下一對龍鳳胎子女後將重心移往家庭，當時她因為擔心子女在首爾居住會有皮膚問題，所以決定搬去近大自然的京畿道楊平定居。

李英愛是韓國的元祖天后。（Instagram：@leeyoungaeskincare）

李英愛過去曾在節目《家師父一體》中公開過自己的楊平別墅，當時有傳聞指她的別墅面積達595平方米、價值100億韓元，甚至屋內有20名工人而引起熱議。

韓國節目《聽到傳聞》（풍문으로 들었쇼）早前揭曉關於李英愛楊平別墅的傳聞真相。（《聽到傳聞》影片截圖）

李英愛的楊平別墅面積約3907平方呎。（《家師父一體》影片截圖）

韓國節目《聽到傳聞》（풍문으로 들었쇼）早前揭曉關於李英愛楊平別墅的傳聞真相，該別墅上下兩層面積合共363平方米（約3907平方呎），除了李英愛夫和一對子女住在這裏之外，亦有李英愛丈夫的父母，三代同堂一起居住。屋內為他們工作的只有一名保安及一名打掃工人，並非傳聞中的20名。

李英愛的別墅內部非常簡約。（《家師父一體》影片截圖）

至於有傳該別墅要市價100億韓元，實際上是李英愛的爸爸於2009年以3億韓元購買該土地，並用5億韓元建造房屋，連裝修一共約耗資10億韓元（約650萬港元）。不過，李英愛為了讓一對子女會首爾讀小學，於2018年搬去梨泰院，而楊平的別墅現在則成為了李英愛一家人度假時的居所。

李英愛的子女非常享受大自然。（Instagram：@leeyoungae0824）

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