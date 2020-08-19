王祖賢昔日韓國訪問片曝光　真人聲罕有流出超甜聲線

80-90年代的女神王祖賢，在1987年的時候，飾演的電影《倩女幽魂》聶小倩一角令她紅遍中港台三地，同時迷倒不少男粉。其實連在韓國王祖賢亦人氣高企，韓國人尊稱她為「元祖女神」，並時常將一些韓國女星冠上「韓國王祖賢」、「小王祖賢」、「新時代王祖賢」等稱號，可見王祖賢在韓國人心目中的地位，說到她影響了韓國人的審美價值也不為過。

王祖賢當年以《倩女幽魂》中聶小倩一角紅極一時，至今仍是不少女生心中的女神代表。（《倩女幽魂》劇照）

近日在IG有粉絲發布了1993年她到韓國宣傳時候的訪問影片，王祖賢全程都用普通話與主持對答，一來便很識做，表示很高興在韓國見到大家：「希望大家多多愛護我和給我支持。」主持人在場要求她說幾句韓文，豈料祖賢說得不標準及口窒，頓時露出尷尬笑容，不過也令大家感到非常可愛。另外主持在採訪前的一個舉動，令粉絲相當羨慕和妒忌，甚至帶點恨意。因為祖賢在韓國很紅，很多人想見她一面也困難，主持為了證實她是否真人，特意捉摸祖賢的手臂一下，而祖賢「呀」了一聲，主持開玩笑說：「是真的」

另外祖賢是一名親民的藝人，去到韓國與粉絲近距離接觸和聊天，粉絲們都有準備了一堆照片和親手以她樣貌畫的肖像送給祖賢，令她十分開心。祖賢為了回饋粉絲，現場親筆簽名送給粉絲們。

與粉絲近距離交流。（IG：hk_80s90s）

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身高172 cm的王祖賢讀書時曾經是籃球健將，自少便養成運動的習慣。（IG＠wangzuxian_joeywong）