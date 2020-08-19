【封神榜】海市蜃樓驚現內地　秦皇島雨後異象登微博熱搜　

2001年無綫推出的劇集《封神榜》大受歡迎，其中有一幕紂王（鄭子誠飾）為了追蹤梅花鹿而來到海邊，突然眼前就出現了海市蜃樓的現象，美輪美奐的仙境畫面看到所有人都目瞪口呆，至今都令人難以忘記。而沒想到劇集中出現的景象在多年後的今日竟然真實上演，近日在內地的秦皇島黃金海岸上就出現如此景象，綿延群山聳立猶如一幅山水畫，火速登上微博熱搜廣受討論。

紂王見到海市蜃樓現象讚不絕口。（影片截圖）

在《封神榜》中紂王經過的海邊突然出現海市蜃樓，目見妲己（温碧霞飾）同蘇凝香（袁彩雲飾）姐妹二人在水中戲水，畫面仙氣十足如夢如幻，非常美麗。而這種如夢幻影的景象近日就出現在秦皇島的黃金海岸上，據網友拍攝的畫面而看，在海邊遠處出現了兩座被雲霧包圍的綿延群山，若隱若現如仙境般，乍看就好像一幅山水畫，絕對是難得一見的現象。據指當時是下了一場大雨之後就出現如此景象，瞬間吸引不少人目光，用手機紀錄這一個罕見畫面。

劇集中的海市蜃樓。（影片截圖）

現實中的海市蜃樓。（小雪不怪微博圖片）

而當地的電視台亦找來當時在現場的攝影受好者王惟勇先生訪問，他就指出海邊上突然出現群山令他感到好奇，因為之前是看不見的：「大概往秦皇島方向看，看到海面上有一片山，當時就想以前那邊看不到，海上哪來的山。忽然想會不會是出現海市蜃樓了。」而在《封神榜》中李靖（元華飾）曾講道：「海市蜃樓乃是沙漠異象，眼前的景象似近在咫尺，其實可能是千里之外。」而他講的亦有所道理。

元華的說話講得有道理。（影片截圖）

據指出海市蜃樓最常出現的地方就是沙漠同海邊，因為光的折射同全反射而形成。即是當光經過不同密度的大氣層，而出現折射﹑反射動作，就會將物體呈現在空中，而這一種又稱為大氣光學現象。如此美景突然出現眼前，當然令不少人震奮，亦印證了詩人白居易在《長恨歌》中提到：「忽聞海上有仙山，山在虛無縹緲間。」的形容。

好像一幅山水畫。（12599647微博圖片）