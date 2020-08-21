王一博、陳曉刑偵劇《冰雨火》煞科　雙男主臥底掃毒有港味

今年上半年因為疫情緣故，內地影視行業受到了很大的影響，但是今年不少播出的電視劇還是取得了不錯的成績，像是《傳聞中的陳芊芊》、《隱秘的角落》等等，大家的評論還是非常不錯的，小鮮肉王一博今年也有不少的作品。

王一博憑跟肖戰主演的《陳情令》彈起，該劇原著《魔道祖師》中的尺度頗大，但是改編得相當不錯，甚至出口到國外，還出了動漫版等等版本，令兩位主演人氣水漲船高。由於王一博自《陳情令》播出後年多未有新作，令不少劇迷要不停翻煲《陳》劇。他將在趙麗穎復出作《有翡》擔正男主角，雖然尚未播出，目前在微博的熱度還是相當不錯。

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因此，王一博和陳曉合作的《冰雨火》煞科消息一出，均令大家相當期待，該劇在開拍的時候保密工作做得還是非常不錯的，很少有報導和粉絲的爆料。從最近官宣的劇照來看，王一博的演技還是相當OK，眼神凌厲，看來是一部非常不錯的作品。

《冰雨火》是一部刑偵劇，王一博在這部劇中飾演的是一個員警，其飾演的陳宇和陳曉飾演的吳振峰是好朋友，被開除警籍的吳振峰，在傷心失落之下，想要出境，一走了之，卻被好兄弟陳宇阻攔，沒想到在這途中遭遇了不測，吳為了救陳，落入了毒販的手中。

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三年後，吳振峰歸來，卻和一宗命案相連在一起，而陳宇在調查中意外發現吳振峰和一夥販毒集團有關，為了一舉搗破毒販集團，陳宇接受了上級安排的臥底計畫。除了王一博和陳曉之外，這部劇還有劉奕君、王勁松等老戲骨的參演，兩位同樣是非常值得大家期待的演員，目前《冰雨火》B組拍攝已經煞科，整部劇也即將接近尾聲，至於什麼時候開播，還是得靜待官宣。

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