迪麗熱巴直播表演頂碗舞掀高潮　吸百萬人觀看銷售額破億

時下直播平台興盛，不少明星都參與直播工作，近日人氣女星迪麗熱巴就獲邀在廣州出席辛巴的直播活動，吸引超過400萬人收看，為辛巴的直播間增添累計總人數超過5千萬的好成績。此之外，迪麗熱巴更在直播間使出絕技，展示新疆的頂碗舞表演，還非常自如地走動，看到不少人驚嘆不已，最終令到銷售額達到破億人民幣，非常厲害。

迪麗熱巴在廣州出席直播活動。（迪麗熱巴工作室微博圖片）

身穿黑色西裝Look現身的迪麗熱巴非常有型，出色的亦令辛巴見到都讚不絕口，直言太美了。在閒談中迪麗熱巴就教辛巴跳新疆的扭頸舞，見到迪麗熱巴扭得自然，再加上手部動作襯托，整個畫面非常美麗，而辛巴始終學不會就自動放棄了。而直播的高潮位就是迪麗熱巴展示新疆舞中其中一種的頂碗舞，一開始因為找不到更多的碗，現場只有兩個碗而已，但她照樣能展示還直言：「兩個碗太輕了，通常是五個起。」聽到迪麗熱巴這樣說現場的工作人員亦趕緊四處找更多的碗，最終迪麗熱巴就輕而易舉地擺了六個碗在頭頂上，還在椅子上轉了一圈之外，更站起來轉圈，而六個碗全程沒有跌下來，看到所有人都目瞪口呆。

迪麗熱巴曬頂碗技術。（明星娛聞聯播微博圖片）

迪麗熱巴因為從前學舞關係，所以才懂頂碗舞，不過已有十多年時間沒有練習的她，還能完美地展現這項技能，可見她的基本功相當紮實。而不少網友亦留言大讚：「高手」﹑「多才多藝」﹑「這平衡力絕了」等，對她又加了不少分數。

轉身﹑站立一樣沒問題。（影片截圖）

另外，直播平台亦難免會開美顏濾鏡，令到迪麗熱巴的樣貌變得非常奇怪。本身長相精緻的她已經是大眼睛美女，但在直播鏡頭前她的眼睛就變得更大，而且臉型亦縮小變窄了，乍看之下同內地網紅蛇精男（劉梓晨）有幾分相似，更被網友指似外星人，認為她本身精緻不適合用濾鏡，而在鏡頭後的她更美更真實。

開了濾鏡的迪麗熱巴同蛇精男撞樣？（知音百態微博圖片﹑劉梓晨微博圖片）