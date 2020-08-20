【元氣滿滿的哥哥】王鶴棣高招玩偽裝　完美融入西瓜堆難分真假

內地熱播中的綜藝節目《元氣滿滿的哥哥》，其中捉迷藏的環節最受歡迎，掀起不少討論。而在即將播出的最新一集中，王鶴棣為了避免被哥哥們捉到更化身西瓜人躲在水果店西瓜堆中，幾乎難被人發現。不少網友看到之後都笑到合不攏嘴，激讚這個偽裝躲藏法太厲害，對王鶴棣躬刮目相看。

王鶴棣變身做西瓜。（《元氣滿滿的哥哥》微博圖片）

在《元氣滿滿的哥哥》中最後一個環節就是捉迷藏，下一期節目就是幾位哥哥（蔡國慶﹑胡軍﹑王耀慶﹑李維嘉﹑吳奇隆）負責捉人，而一班弟弟（王彥霖﹑王鶴棣﹑黃明昊﹑陳學冬﹑楊洋）就玩偽裝躲藏。其中王鶴棣的偽裝最了不起，事關他完全不介意偶像身份變身為西瓜人，靠化妝技術讓整個頭變成西瓜模樣，就連西瓜的紋理亦做到相似，非常厲害。

找到王鶴棣了嗎？（影片截圖）

而更厲害的是他選擇躲在指定遊戲區域的水果店中，完美地融入水果店的西瓜堆中，乍看之下根本同真的西瓜完全沒有分別，真實性非常強。雖然節目還未播出，不過單從節目預告可見他的偽裝簡直是完美無瑕。不少網友對於王鶴棣玩捉迷藏玩到如此極致都激讚，除了敬業之外還沒有偶像包袱，令他收穫不少粉絲。

王鶴棣完全沒有偶像包袱。（扒蒜小妹愛吐槽微博圖片）