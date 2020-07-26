Golden Child專訪︱為香港粉絲苦練廣東話　Rapper組出子團專輯？

出道將3年的韓國男團Golden Child上月推出新專輯《Take A Leap》，並帶着新歌《ONE (Lucid Dream)》回歸，展示出與以往截然不同的新一面，大獲粉絲歡迎。近日Golden Child也在百忙之中越洋抽空接受《香港01》訪問，順道與香港粉絲打招呼問好。

日前Golden Child越洋接受《香港01》訪問，與香港粉絲打招呼。

Golden Child 10位成員大烈、Y、長埈、TAG 、勝民、宰鉉、知範、東炫、周燦和普閔接受訪問時，力讚《ONE (Lucid Dream)》是一首與組合以往截然不同感覺的歌曲。被問到能否向粉絲推薦一首收錄曲，他們二話不說推介《Moment》，原因只有一個，就是「好聽」！Golden Child眾人合力準備新專輯，問到哪一部分最令人虎視眈眈，大家也一致認為是知範唱假音的部分，人人都爭住想挑戰！當問到下張專輯想嘗試的風格，他們講到：「下次想嘗試像派對那種，很High，很興奮的音樂。」如果組子團的話，Rapper Line則表示想單獨出一次專輯，相信粉絲都非常期待。

Golden Child上月帶着新歌《ONE (Lucid Dream)》回歸，大家都非常用心準備，坦言很難選一位最認真的成員。

點撃睇Golden Child最新宣傳照：

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Golden Child十位大男孩經歷了一段時間的宿舍生活，他們表示發生過不少趣事。雖然忙着宣傳新歌，但他們最近亦抽時間聚在客廳一起打機：「我們也討論了關於打掃的問題，過得很不錯。」粉絲似乎不用擔心。雖然組合暫時未有機會到訪香港，被問到對香港的印象，成員們講到：「香港對我們來說，有機會的話一定想去旅行的地方，還有一定要一起去開演唱會的美麗都市。」可見他們想見香港粉絲的心。因疫情關係，暫時未有機會與香港粉絲見面，但Golden Child也特別拍片練習廣東話，表示很希望能儘快來香港找大家，為大家送上歡樂，期待之後的見面機會！

Golden Child一致認同普閔的變化最大，變得比以前更成熟！

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香港粉絲必定要聽大烈苦練的廣東話！！！