袁偉豪分享幕後花絮照突變哈比人　上身長過下身原來關件衫事

現年39歲的袁偉豪（Benjamin）貴為2007年的香港先生冠軍，身形比例當然不輸蝕，靠努力健身做運動練出一身健碩身形，亦不少得迷人結實腹肌。然而，Ben昨日（22日）在Instagram上載一張照片，擁有178cm身高的他竟然突然變成「哈比人」？

袁偉豪的身形比例非常好。（資料圖片）

他亦經常做運動練出一身健碩肌肉。（Instagram：@benontheroad）

正在趕拍新劇《刑偵日記》的Ben在Instagram分享站在廠內綠幕的behind the scenes幕後花絮照，並發文寫道：「不經不覺快將完結，2020總算有個新開始。」不過照片中的他卻突然變得矮小，身形高䠷的他看起來呈七三身材比例，令網民不禁捽捽眼以為自己看錯。

袁偉豪在照片中看起來變得矮小。（Instagram：@benontheroad）

事實上，Ben在照片中所穿的長袖衫剪裁較為長身，因此將他的腰部至臀部位置全部覆蓋，因此造成上身比下身長的錯覺，浪費了他優越的身形比例！

袁偉豪絕對不是七三身形。（Instagram：@benontheroad）

點擊觀看更多袁偉豪的照片：