陳柏宇歡迎家中新成員Hachi　身後千呎豪宅成焦點

陳柏宇(Jason)的老婆符曉薇(Leanne)早前宣布於6月發現宮外孕要切除左邊輸卵管兼終止懷孕,痛失第二胎後,Jason的9歲鬆獅犬Victoria更於同月過世,為兩人帶來雙重打擊。事隔兩個月,Jason和Leanne相信已經走過陰霾,家中更迎來新成員-柴犬Hachi,和快2歲的女兒Abigail玩得不亦樂乎。

陳柏宇一家三口非常溫馨。(Instagram:@leannefu_1027)

Jason今日(18日)在Instagram上載自己在家中抱着女兒及Hachi的照片,並發文寫道:「This is our new friend hachi! (這是我們的新朋友Hachi!)」除了Jason一家三口之外,他家還有一隻老虎狗和一隻貓,現時再有新成員Hachi的加入,相信必定為家中注入新力量。

女兒相當喜歡這位新朋友!(Instagram:@abigail92518)

Jason和Hachi非常sweet。(Instagram:@abigail92518)

網民紛紛留言大讚Hachi好可愛,更有人覺得牠和Jason有七分像,十足兩父子,不過不少網民都始終將重心放在Jason的千呎大宅上,不但樓底極高更有超開揚的落地大玻璃,客廳還放置了女兒Abigail的玩具帳篷,令不少人看得相當羨慕。

Jason的大屋非常搶鏡。(Instagram:@abigail92518)

屋外有一大片草地。(Instagram:@abigail92518)

Jason一家於今年3月搬入這間位於九龍區的過千呎豪宅,全屋共有四間房和四個露台,亦設置衣帽間及女兒的玩具房,而且為了讓女兒和貓狗有多些活動空間,決定將客飯廳合併,因此望落空間感十足。

Jason為了讓女兒和貓狗有多些活動空間,決定將客飯廳合併。(Instagram:@abigail92518)

Jason家中的景觀非常開揚。(Instagram:@ckw720)

