陳柏宇歡迎家中新成員Hachi　身後千呎豪宅成焦點

陳柏宇（Jason）的老婆符曉薇（Leanne）早前宣布於6月發現宮外孕要切除左邊輸卵管兼終止懷孕，痛失第二胎後，Jason的9歲鬆獅犬Victoria更於同月過世，為兩人帶來雙重打擊。事隔兩個月，Jason和Leanne相信已經走過陰霾，家中更迎來新成員－柴犬Hachi，和快2歲的女兒Abigail玩得不亦樂乎。

陳柏宇一家三口非常溫馨。（Instagram：@leannefu_1027）

Jason今日（18日）在Instagram上載自己在家中抱着女兒及Hachi的照片，並發文寫道：「This is our new friend hachi! （這是我們的新朋友Hachi！）」除了Jason一家三口之外，他家還有一隻老虎狗和一隻貓，現時再有新成員Hachi的加入，相信必定為家中注入新力量。

女兒相當喜歡這位新朋友！（Instagram：@abigail92518）

Jason和Hachi非常sweet。（Instagram：@abigail92518）

網民紛紛留言大讚Hachi好可愛，更有人覺得牠和Jason有七分像，十足兩父子，不過不少網民都始終將重心放在Jason的千呎大宅上，不但樓底極高更有超開揚的落地大玻璃，客廳還放置了女兒Abigail的玩具帳篷，令不少人看得相當羨慕。

Jason的大屋非常搶鏡。（Instagram：@abigail92518）

屋外有一大片草地。（Instagram：@abigail92518）

Jason一家於今年3月搬入這間位於九龍區的過千呎豪宅，全屋共有四間房和四個露台，亦設置衣帽間及女兒的玩具房，而且為了讓女兒和貓狗有多些活動空間，決定將客飯廳合併，因此望落空間感十足。

Jason為了讓女兒和貓狗有多些活動空間，決定將客飯廳合併。（Instagram：@abigail92518）

Jason家中的景觀非常開揚。（Instagram：@ckw720）

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