大埔比華利山別墅多蝕讓　屋苑仲有邊啲娛樂圈業主？

新冠肺炎（COVID-19）在香港再爆發新一輪疫情，令本港樓價下跌兼出現多宗蝕讓個案。位於大埔的比華利山別墅因為景觀好兼私隱度高，一向都是超搶手的豪宅之選，但依然敵不過今期淡市，但是今年頭8個月僅僅錄得15宗二手買賣，其中12宗皆屬蝕讓個案。

大埔比華利山別墅近期出現多宗蝕讓個案。（網上圖片）

事實上，比華利山別墅因為勝在環境清幽，更能俯瞰吐露港海景及船灣景色 ，特別深受渴望高私隱度的娛樂圈藝人喜愛。張繼聰和謝安琪夫婦早年以28000元月租，住在2686呎的別墅單位，之後一家搬到同屋苑的翠樺道4000呎獨立屋，至今已住超過10年；羅仲謙和楊怡亦於結婚後租住湖景道一間1902呎的獨立屋；洪天明和周家蔚夫婦亦於前年以5.5萬元租住銀池道一間五房的2,429呎獨立屋；陳慧嫻亦於幾年前以4.7萬租住湖景道的獨立屋。

謝安琪和張繼聰早年以28000元月租，住在2686呎的別墅單位，之後一家搬到同屋苑的翠樺道4000呎獨立屋，（Instagram：@kaytse）

張繼聰經常帶仔女去樓下影寫真。（Instagram：@louischeung2013）

另外，陳豪和陳茵媺夫婦則於2013年以3368萬買入一間五房的2461呎湖景道獨立洋房，不過現已搬往港島豪宅Ruby Court，並將比華利山別墅以6萬元放租；而前港姐徐菁遙（前名：徐淑敏）與老公黃浩於2014年以2800萬購入銀池道的4000呎四層獨立屋，更花過千萬豪裝全屋，直到今年3月傳黃浩以5000萬元放售；雷頌德亦曾在該屋苑居住長達10年，直到去年4月移民英國時以約2500萬元放售單位，約賺200萬元。

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