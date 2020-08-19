貼身36│阿神不忿曾遭誣衊爛賭　小占愧疚爆喊：唔知道傷害咗你！

本周一（17/8）首播的ViuTV真人騷《貼身36》，邀請到五組藝人參賽者，兩人一組鎖上手銬留在服務式住宅生活36小時做任務，頭三集由藝人小占（英健朗）和阿神（曾贊學）打頭陣，在昨晚（18日）播出的一集，兩人玩飲酒遊戲之後來個男人deep talk，訴說之前拍節目時所積怨的心結，一向嬉皮笑臉的小占在阿神面前敞開心扉，更當場淚流滿面。

阿神和小占鎖上手銬留在服務式住宅生活36小時做任務。（《貼身36》劇照）

兩人之前合作拍過不少節目，阿神表示當時拍《點相》時因為在沒有心理準備情況下多次被小占掀起衣服強制「騷肌」，於是與他坦白說自己不喜歡，然而卻聽到對方說「如果唔係除咗你件衫，你都唔會喺節目出現！」，於是心中已經開始「有條刺」。

阿神和小占在節目中解開心結。（《貼身36》影片截圖）

阿神表示當時拍《點相》時因為在沒有心理準備情況下多次被小占掀起衣服強制「騷肌」。（《貼身36》影片截圖）

阿神覺得小占沒有尊重自己。（《貼身36》影片截圖）

直到早前拍攝星座節目《對號入座》時因小占踩自己爛賭輸，阿神坦然當場發了很大脾氣：「我係好介意人哋話我爛賭，佢成個故事扭曲晒，話我一個人好爛賭輸晒佢啲錢，我就好X嬲，我最憎賭錢！」

小占早前在《對號入座》中指阿神輸了自己500元，並指對方「好鍾意賭」。（《貼身36》影片截圖）

阿神坦然最介意被人說自己爛賭，因為自己最憎賭錢。（《貼身36》影片截圖）

小占聽完阿神的指控之後，坦言不知道原來他當時說不喜歡被除衫時認真的：「因為你講呢件事嘅時候嬉皮笑臉，你唔係好似而家咁認真、咁嬲咁講。」阿神則無奈說：「原來大家都冇將我嘅說話放在眼內。我覺得自己搞gag嘅時候會顧及人哋感受，如果你有企喺人哋嘅角度諗，節目出咗街佢可唔可以接受到呢？」

阿神希望小占說話前可以先考慮別人感受。（《貼身36》影片截圖）

小占擔心幕前沒性格 舉動反令別人受傷

小占承認當下確實沒有考慮到對方的感受，因為自己本身很怕人攻擊自己，所以如果有人突然攻擊的話，自己就會即刻講另一件事將焦點放在別人身上。他亦坦言現在的自己並非真實的自己，本來亦不喜歡針對或取笑別人，直至入行之後擔心自己沒特點，覺得監製導演喜歡頭腦靈活轉數快、會爆料講其他人秘密自己，所以才自然做更多這類的行為。

小占坦言自己入行努力將自己變得搞笑。（《貼身36》影片截圖）

阿神開解對方說知道他是一個專業藝人，但希望他能堅持做自己：「我覺得自己都係一個好衝動嘅人，但我至少做自己覺得無悔，但呢個根本都唔係真實嘅你，你今日唔講其實一直都無人知道你所承受嘅嘢，甚至唔知道傷害咗你，因為覺得你玩得起！」

小占認真聽阿神的指責。（《貼身36》影片截圖）

小占流下男兒淚。（《貼身36》影片截圖）

阿神希望小占不要再抑壓自己，「做綜藝節目本身要好開心，但你本身都唔太開心，再用開心來掩飾自己嘅唔開心，呢種開心到唔係真實！你只係為咗成就觀眾鍾意睇你自嘲，但可唔可以攞個更好嘅平衡呢，我覺得你嘅能力唔只咁少！如果你堅信自己係善良、友善、努力工作嘅人，就算人哋只了解你五成，呢個只有五成嘅小占一樣咁吸引！」

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