歐陽娜娜穿鞋踩酒店床被批自私　盤點酒店房內不能做的NG行為

現年20歲的台灣女星歐陽娜娜近年積極於內地發展，無論是綜藝節目還是時裝活動都經常見到她的蹤影。工作忙碌的她近日終於放假與朋友去度假散心，更在Instagram上與粉絲分享多張度假照，不過卻因為她穿上鞋踩在酒店床上影相而被網民狠批零公德心。

歐陽娜娜近日去度假。（Instagram：@nanaouyang）

歐陽娜娜換上輕便服飾周圍在藍天白雲之下影相，連酒店房都不放過，躺在床上大擺甫士，而跌膊造型更令她看起來傭懶中帶有一點性感。不過，網民留意到歐陽娜娜未有脫下鞋子就直踩上床，將細菌通通帶回酒店房，尤其在現時全球疫情肆虐的情況之下，似乎有欠衛生意識。

歐陽娜娜在藍天白雲之的大自然中影相，（Instagram：@nanaouyang）

歐陽娜娜躺在床上大擺甫士。（Instagram：@nanaouyang）

大批網民隨即善意留言提醒歐陽娜娜下次不要再穿鞋上床，不過當中有不少人都狠批她只顧打卡而不顧別人感受，是名乎其實的自私住客：「床給你弄髒了我們怎麼睡？」、「究竟為什麼要把鞋踩在床上？」並表示下次住酒店都要自己帶床單了。

網民批評她將鞋子踩上床非常沒有公德心。（Instagram：@nanaouyang）

事實上，有很多人住酒店時都會做出不少令人反白眼的行為，點擊下圖睇睇有哪五項NG行為最令人討厭：

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