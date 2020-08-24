金宇碩首擔男主角霸氣甜吻翻版Jennie　突然獻出熒幕初吻粉絲崩潰

現年23歲的韓國男歌手兼Up10tion成員金宇碩，於組合X1在今年1月初因《Produce 101》系列被爆造馬而提前解散後，隨即宣布以個人身份出道，除了憑Solo歌曲《赤月》深受粉絲喜愛之外，亦同時參與不少綜藝活動保持高人氣。近日金宇碩甚至踩過界做演員，飾演網絡青春劇《Twenty-Twenty》的男主角「李賢鎮」，演技備受讚賞之際，在最新一集竟然令一眾粉絲抱頭痛哭？

金宇碩於今年5月推出首張個人專輯《GREED》。（Twitter：@KWS_official_）

X1因《Produce 101》系列被爆造馬於1月6日正式解散，11位成員各散東西，金宇碩（前排右二）現正積極展開Solo活動。（Twitter：@x1official101）

事關周六晚（22日）劇集播出第三集，金宇碩在劇中突然獲有「翻版Jennie」之稱的女主角韓成敏主動獻吻，結果這個金宇碩的「熒幕初吻」令粉絲相當「崩潰」，有些人留言指：「今日我的世界崩潰了」、「第三集就吻了，之後還有嗎？」、「這不是金宇碩這是李賢鎮」、「啊我的心臟受不了」、「不該是這樣的！」。不過有不少理智粉絲亦表示理解，並大讚金宇碩是一名專業的演員，演技亦非常出色！

金宇碩被動變主動。（《Twenty-Twenty》影片截圖）

金宇碩突然獻出螢幕初吻令粉絲崩潰。（《Twenty-Twenty》影片截圖）

《Twenty-Twenty》由捧紅了辛睿恩、李娜恩等新人演員的人氣網劇《A-TEEN》製作團隊製作，講述一班剛滿20歲的年輕人，初次享有人生自由及面對長大後的責任中尋找自我並成長的故事。金宇碩在劇中飾演的李賢鎮性格獨立，是一個喜歡作曲和音樂的20歲大學生，而女主角韓成敏則是在媽媽的控制下長大、個性冷酷的蔡多熙，與李賢鎮是同校同學。

金宇碩和有「翻版Jennie」之稱的女主角韓成敏甚有火花。（Instagram：@playlist_studio）

金宇碩近日與Up10tion隊友李鎭赫齊齊出演綜藝節目《少年意志精神營》。 （Twitter：@KWS_official_）

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