楊冪響應「光盤活動」叫大家珍惜糧食　曝光早餐份量網友好驚訝

最近內地加強立法制止餐飲浪費行為，再次掀起「光盤活動」（意謂：反對鋪張浪費吃光盤子中的食物），而人氣女星楊冪亦響應該活動，在微博貼相卻意外曝光了自己的早餐份量，令不少網友大為驚訝直言吃得太少了，掀起不少討論。

楊冪響應「光盤活動」帶動大家珍惜糧食。（楊冪工作室微博圖片）

楊冪響應「光盤活動」帶動大家珍惜糧食，她就在微博上貼自己的早餐份量並留言道：「一起光盤行動，不要浪費哦。」還寫道「餐桌文明從我做起」的標語，提醒大家要厲行節約。眼見她的早餐只是有5粒餛飩而已， 並吃得一乾二淨，所以有網友就難以相信5粒餛飩可以飽肚，覺得楊冪吃得太少了替她感到可憐。

楊冪早餐只是吃5粒餛飩。（楊冪微博圖片）

不過另有網友則認為是楊冪自己太過自律而已，身為女明星無時無刻要控制好身材，好多時只是少食多餐甚至水煮，而楊冪體重一直維持在48公斤，就知道她對自己要求有多麼的高。無論5粒餛飩是多或少都好，只有楊冪自己最清楚，不過她帶動大家響應「光盤活動」是見效的，不少網友因為她的響應而參與是次活動，可見楊冪的影響力是有多麼的大。

楊冪體重一直維持在48 公斤。（楊冪工作室微博圖片）