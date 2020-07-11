新冠肺炎│木村拓哉全副武裝趕拍《BG2》　戴齊口罩面罩：有人嚇親

日本新冠肺炎（COVID19）疫情近日再度升溫，由木村拓哉主演的《搏命保鑣2》（BG2）因6月剛復工趕拍無法喊卡，只好以高規格防疫。木村也在社群曬出戴口罩裝扮，提醒粉絲「保持警戒」。

木村拓哉新戲《搏命保鑣2》6月開播，最新收視維持14.4%亮眼成績。不過最近日本疫情再度升溫。仍在拍攝的劇組，戰戰兢兢祭出超高規格防疫，保護劇組人員健康。

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木村拓哉最近在廣播節目《木村拓哉Flow》，提到防疫期間拍攝近況。他坦言劇情內容確實有做不少更動，盡量減少聚眾場景，演員之間也盡可能保持距離，還曝光現場「雙層」高規格防疫。

木村拓哉說：「每個人都被要求戴上口罩之外，還要多戴上塑膠防護罩，演員除了拍攝時，其他時間也都要全副武裝，第一天復工有被這大陣仗嚇了一跳。工作人員們雖然因此變得工作困難，但大家都是一樣的，一起努力戰勝看不見的敵人。」

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身為公眾人物，木村也在社群網站上，貼出戴口罩、面罩的裝扮，提醒粉絲「仍然要保持警戒」，隨時注意身體健康，也表示，「我在思考自己能做到的事情」，盼能在防疫上盡一份心力。

《搏命保鑣2》中，木村飾演工作全力以赴的王牌保鏢，在最新劇情中，他接獲20年不出門的無業宅男求助「快來救救我」，二話不說就立即衝去對方家中，在執行任務中被打巴掌也不喊苦，更暖心開導，讓宅男與父親化解長年積怨，勇敢踏出家門。

木村拓哉Full Gear趕拍《BG2》（微博@木村拓哉）

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