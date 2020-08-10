【媽媽煲劇】留家重溫8套經典日劇　必睇木村拓哉《悠長假期》

新型冠狀病毒疫情持續，媽媽們繼續留在家中，除了照顧小朋友及煮飯，最佳消閒活動必定是煲劇！如果不想開一套新劇，不妨重睇經典日劇！最近日本有網站票選「希望重播的日劇」，當中以下8套經典日劇，媽媽們在少女時期一定煲過！

1. 悠長假期

講到經典日劇，1996年播放悠長假期一定上榜！由木村拓哉及山口智子主演的悠長假期當年可是紅遍港台日三地，主題曲《LA LA LA LOVE SONG》更是一播即識唱，簡直是「時代的眼淚」。

《悠長假期》講述事業不順的模特兒葉山南（山口智子），婚禮當日又被未婚夫逃婚並騙光積蓄，不得不與未婚夫原室友，失意的年輕鋼琴家瀨名秀俊（木村拓哉）同住。瀨名提議把這當作「神賜予的長假」鼓勵了因失婚而沮喪的南。然而瀨名對自己鋼琴的才能與未來也在掙扎著，與學妹涼子的戀愛也不順利。瀨名和南在室友生活中一起面對人生的低潮，並逐漸成為彼此不可替代的存在。

+ 9 + 8 + 7

2.東京愛情故事

1991年首播的《東京愛情故事》由「日本影后」鈴木保奈美所主演，是經典愛情日劇之一，劇集改編自漫畫，當年播映後獲得極高收視率，無論故事劇情、角色造型及設定、談話對白、經典場景、配樂都令人相當懷念，堪稱是日劇始祖。

劇情講述剛剛加入「Heart Sports」公司的男主角永尾完治（織田裕二飾），相遇上熱情的女主角赤名莉香（鈴木保奈美飾），兩人個性截然不同，但因為工作而成為事業上的鬥氣冤家，當赤名發現永尾長期暗戀同學里美，而幫助他談戀愛。慢慢的，永尾卻對赤名有了不一樣的情感。

+ 9 + 8 + 7

3.戀愛世紀

1997年播映、由木村拓哉與松隆子主演的《戀愛世紀》，與《東京愛情故事》和《悠長假期》並稱為90年代日劇三大愛情經典。

劇情講述片桐哲平（木村拓哉）在廣告代理公司的企劃部任職。在他人生中「最倒楣的一天」遇上一個被男友趕下車的女子，便邀她上賓館，沒想到反被她擺了一道。第二天他自認倒楣去上班，卻因為太過自我中心，被上司調到營業課去，赫然發現前一晚的那個女子——上杉理子（松隆子），原來是他的同事。哲平在適應新環境和新工作的同時，跟理子成為了一對鬥氣冤家。但是哲平唸書時的女友水原早苗卻又在他面前出現，更成了哲平的哥哥莊一郎的現任女友。哲平對早苗還有愛意，理子也明白這點，卻仍然情不自禁的愛上了他…

+ 6 + 5 + 4

4.同一屋簷下

1993年播映的《一個屋簷下》為日本史上收視率最高的電視連續劇之一，當年更加因為這套劇集產生了巨大的社會和文化影響。劇集被喻為90年代的神劇之一，不但造就了一代人的回憶，更讓主演的江口洋介、福山雅治、酒井法子成為天王天后級別的巨星。

劇情講述柏木家一家八口，因父母於交通意外身亡，六兄妹被迫送往不同的家庭寄住。長子柏木達也成年後，在成家立室前，希望把弟妹找回來，重新建立家庭。

+ 7 + 6 + 5

5.律政英雄（HERO）

相信日劇迷都一定有看過律政英雄（HERO），由木村拓哉及松隆子主演，2001年播出後得到極高的評價，被封為續篇無法超越的神日劇。

劇情男主角久利生公平（木村拓哉）因行為不檢遭高中退學，但當時檢察官的盡心調查，為他爭取權益。因而造就他立志要成為一名檢察官的決心，劇情起初久利生被調職於東京，而他的一派作風很快就引來了同事的關注而很自然的擦出了火花。每一集劇情都不同，分別講述一個獨立案件。

+ 6 + 5 + 4

6.麻辣教師GTO

改編自藤澤亨的同名漫畫的《麻辣教師GTO》於1998年首播，當年播放後廣受各界人士的好評，爆笑的情節牽引出做人的道理，從另一個角度討伐了當今的教育制度，被評為看了無數遍也不會生厭的劇集之一。

劇集講述了曾經是飛車黨老大的鬼冢英吉當上了高中教師，通過自己獨特的方式，解決學生、以及教師間種種問題的一部有歡笑，有淚水的青春校園故事。

+ 5 + 4 + 3

7.夢想飛行Good Luck

《夢想飛行Good Luck》由木村拓哉、堤真一、柴崎幸等人主演，當年播出後就引起熱烈迴響，並獲得極高收視率，除了有一眾演員加持，劇情亦非常好看，《夢想飛行Good Luck》甚至帶動日本航空業景氣復甦。

劇情講述國際航空副駕駛員新海元（木村拓哉飾）一直夢想成為機長。在某次飛行中，機長水島身體突然感到不適，幸好新海冷靜地判斷使飛機成功降落。因為某些過失，新海被女機械師步實（柴崎幸飾）狠狠地罵了一頓，而監察官香田（堤真一飾）也責備了他。意志低落的新海與和他一架飛機的空姐主任紀子談心聊天，後來知道，水島將從機長位置引退。新海受到香田為期一周的停飛處分，步實勸新海向香田道歉，但新海不聽，任紀子認為處分太重了，她表示新海有飛行的天資。步實去看望處分中的新海，與前來安慰新海的浦麗相遇，兩人起了語言衝突。處分期過後的新海回來工作，知道了自己禁飛的事情，他與香田激烈爭吵，並說自己要辭職。

+ 10 + 9 + 8

8.新聞女郎

1998年播映的《新聞女郎》由鈴木保奈美、長冢京三、瀧澤秀明、藤原紀香等人主演，雖然並未算很大迴響，但鈴木保奈美和瀧澤秀明因此劇贏得了第16回日劇學院賞的最佳女主角和最佳男配角。

劇情講述主要電視台「二頻道（Channel 2）」新聞部的記者麻生環被提拔為《晚間新聞（Evening News）》的新聞主播；而她與政治學家工藤海渡的婚期也已經確定下來，何謂是工作與生活雙豐收的人生贏家。唯一美中不足的是，工藤海渡與他前妻的兒子北原龍將同他們一起生活。龍對他們的態度非常不友好，而環則是抱著「我們並沒有住在一起，我和他沒有什麼關係」的態度。而在環擔任新聞主播的第一次播報時，一條突發新聞插入了進來...

+ 5 + 4 + 3

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