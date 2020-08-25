【乘風破浪的姐姐】鄭希怡隊舞蹈疑抄襲Kinjaz　動作形式如出一轍

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》可謂是今夏最熱話題之一，原本一開始大家都很看好這個節目，首播後也掀起話題，但隨著時間的推移，假唱、造型、表演等，都遭到不少觀眾詬病，且節目最看重的依然是人氣，有實力也未必能贏，最近更陷入抄襲疑雲。

在上周五（21日）的公演中，寧靜團帶來張藝興的《蓮》，幾位姐姐包括寧靜、鄭希怡（Yumiko）、王霏霏、黃聖依、郁可唯、白冰、藍盈瑩齊以吊鋼絲上陣，上演高難度舞蹈，奈何最後排名倒數第一，歌曲更被指「難聽」，甚至登上熱搜。

其實《蓮》基本全以Rap為主，而且張藝興在整首歌中是跳Krump，並不適合女團表演，因此即使這個舞台為姐姐帶來不少挑戰，但可能未能帶動觀眾氣氛。

《蓮》最後排名倒數第一，舞蹈被質疑抄襲。（微博@乘風破浪的姐姐）

然而，更讓寧靜團雪上加霜的是，在節目播出後的當日，《蓮》的舞蹈就遭到美國街舞天團Kinjaz質疑抄襲，與他們的代表作之一《忍者舞》的編舞以及概念相似，正在就問題與節目組進行溝通。

有看過Kinjaz《忍者舞》的網友都能感覺到《蓮》的舞蹈與之相似。圖為Kinjaz在微博指《蓮》的舞蹈抄襲。（微博截圖）

點擊下圖睇兩個舞蹈對比：

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雖然兩者的服飾與道具稍有分別，但不難看出都是類似排兵佈陣的方式表演，且形式、手勢都相差無幾，因此引起網友熱議，狠批節目組抄襲，支持Kinjaz維權等。

不少網友在看《蓮》時已經發現有問題。（豆瓣截圖）

今日（25日），Kinjaz再次在微博做出回應，稱節目組已與他們聯絡，雙方達成了解決方案，並表示很開心節目組從他們的舞蹈中汲取靈感，希望中國舞蹈文化繼續蓬勃發展，祝福節目成功等。

Kinjaz再次回應。（微博截圖）

Kinjaz來自美國加州，是全美街舞大賽（America's best dance crew, ABDC）第八季亞軍，2010由Mike Song、Ben Chung以及Anthony Lee創立，至今已有逾30位成員，當中大部分都是國際頂級編舞師以及國際賽事裁判，同時與不少頂流藝人合作，包括易烊千璽、吳亦凡、鹿晗、王嘉爾、羅志祥等，在國內外都享有聲譽。

Kinjaz同王嘉爾。（微博@Kinjaz）