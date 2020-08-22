鄭希怡靠《乘風破浪的姐姐》人氣急升　舊作品醜爆短髮Look被翻出

內地熱播綜藝節目《乘風破浪的姐姐》深受觀眾歡迎，帶動不少「姐姐」再度走紅，其中一位就是香港代表鄭希怡（Yumiko），其豪爽直接個性，使她獲得不少好評，慢慢在內地打開了知名度。

事實上，Yumiko在內地已經發展多年，還接拍過不少電視劇集，不過大家似乎只記得其歌手身份，未必知道她亦是一位演員。

Yumiko因為《乘風破浪的姐姐》走紅。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

Yumiko其實在15年前已經開始接拍內地劇，這些年走來她一共拍了13部劇集，雖然不是擔任女主角，但表現都算不錯的。就好似《無懈可擊之美女如雲》的朱麗葉﹑《劍俠情緣之藏劍山莊》的米麗古麗﹑《如果不曾愛過你》的歐陽玫﹑《薛平貴與王寶釧》的劉妃﹑《青春舞台》的申真慧﹑《盛女的黃金時代》的艾小方等，特別在2010年開始將重心放在演員位置上。

最近因為人氣急升關係，網友就好奇心發作起底她舊時的作品，其中古裝劇《小魚兒與花無缺》就最多人討論，當年因為主演是張衛健同謝霆鋒關係所以才令人關注，大家對她印象不深。但多年後的今日，Yumiko因為《姐姐》節目走紅，《小魚兒與花無缺》再勾起大家的回憶，大家才知道原來她就是江玉鳳的扮演者，不少網友又再度為她抱不平。事關身為江別鶴長女的Yumiko善良可人又溫柔，但因為有一個奸到入心的妹妹江玉燕（楊雪飾），結果被她欺騙最終遭到害死，這個畫面更造成不少人童年陰影，覺得她死得太可憐。

當年的Yumiko只得24歲，臉上還有一些「嬰兒肥」，所以出演江玉鳳這個角色時，她特別有一種天真無邪的感覺，但是因為集數不多，所以並非個個都記得其演出。不過多年後再看當時的她，亦的確幾驚嚇同現在的模樣﹑氣質相差甚遠。

Yumiko在《小魚兒與花無缺》演江玉鳳。（迷妹追星少女醬微博圖片）

Yumiko有份演出的時裝劇《遇見王瀝川》當年亦深受歡迎，擔任第二女主角的她在戲中飾演「珍妮特」，在男主角高以翔飾演的「王瀝川」身旁默默守候，但兩人最後沒有終成眷屬。

劇中的Yumiko以短頭髮示人，整個造型顯得老土不討喜，所以當時沒有造成大眾關注，而今時今日Yumiko成熟不少身上多了女人味，外形亦比起從前亮眼，所以不少觀眾都想她再演戲。

Yumiko當時的造型不討好。（《遇見王瀝川》微博圖片）