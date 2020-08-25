反黑路人甲｜Final Boss並非徐榮、姜大衛　分析結果令人意外

《反黑路人甲》已經去到11集，劇情終於回歸主線，調查蔣家三父子到底被誰殺死！一開頭大家都以為是喪鐘（徐榮飾）所為，因為他最想做的就是坐館，但以劇情的描述來說，喪鐘只是一個衝動派，正如有一場戲昌哥（李成昌飾）也說，喪鐘是一個藏不住的人，如果是他殺死蔣家三父子，一定會露出馬腳。

喪鐘只係紙老虎。（《反黑路人甲》劇透）

喪鐘的嫌疑略減，反而晨爺（姜大衛飾）開始成為新一個的嫌疑人，在最新一集（12），他的兒子鐵頭（陳志健飾）表示自己的爸爸是一隻老虎，並不是表面般「無所謂」，而這一集亦會講到晨爺主動去找Madam Koo（馮盈盈飾），指喪鐘已經成功找到潛伏在四聯幫的卧底，更威脅說該名卧底過不到今晚，務求將警方和喪鐘拉到一個對立位。

可能晨爺先係真老虎。（《反黑路人甲》劇照）

點擊下圖睇晨爺點玩手段：

+ 9 + 8 + 7

種種跡象，的確是將晨爺拉到去Finall Boss的地位，但事實是否真的如此呢？要知道現在只是去到11集，一半也未到，仍算是比較早期的時間，Finall Boss便出現豈不是再沒懸念？

佢兩個都唔係Finall Boss！（《反黑路人甲》劇照）

以下有少量今個星期的劇透，如果不想透故，逃生門在此：

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看看劇情預告，晨爺身邊的左右手裘哥（林敬剛飾）將會被高彬等人威脅調查晨爺，而他亦成功查出晨爺有一個神秘戶口，這個戶口的持有人卻是芷珊（湯怡飾），所以Madam Koo將會把她拘捕。這個神秘戶口，警方指是洗黑錢，而相信這個戶口便是晨爺用來與幕後黑手連結的證據！

故事應該是這樣，Finall Boss背後推動晨爺坐上「坐館」之位，希望黑道有一個好幫手。而刺殺蔣家三父子可以造成江湖大亂，令到警隊一哥隨時要問責下台，相信說到這裡大家應該會猜到所誰的是誰，當芷珊去「兇」他的時候，他指自己不用怕黑道中人，因為晨爺就是他的拍檔，而他亦希望自己女兒快點退出卧底的行動，因為隨時會牽涉到她，而他可以投資一個警隊未來一哥，自然可以投資一個未來黑道一哥，顧榮章Victor（石修飾）在下一盤很大的棋！

石修先係Finall Boss？（《反黑路人甲》劇照）

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