乘風破浪的姐姐︱鄭希怡人氣急升　掛住個女或全家移居上海賺人仔

鄭希怡（Yumiko）近年漸漸專注湊女和經營時裝生意，不過她並沒有放棄演藝事業，最近就轉戰內地，演出人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐》。節目中的Yumiko除了氣場強勁之外，觀眾更認為她勁博老命綵排，搞到扭傷腳的表現十分敬業。而之後她在鏡頭前傷心痛哭的一幕亦一度登上內地熱搜，令她人氣急升，轉眼躍升為內地演藝圈新寵兒。

Yumiko近年憑綜藝節目《乘風破浪的姐姐》在內地人氣急升。（IG@yumiko.chengy）

憑着在《乘風》中的出眾表現，Yumiko內地工作機會急增，不斷接拍廣告代言，以及密密上節目擔任嘉賓。這段時間的Yumiko比起當年在無綫擔正女一、與馬浚偉拍《秀才愛上兵》時人氣更為強勁。

Yumiko近期憑《乘風破浪的姐姐》大受歡迎。（IG@yumiko.chengy）

近日她由長沙飛抵北京，在接受傳媒訪問時就坦言，對於表現能夠獲得讚賞感到開心不已，更感受到自己知名度大增。但她並不後悔遲返內地發展，認為在香港的長期閱歷，以及接受唱歌、演戲和表演等各方面的訓練才成就今天的自己，而這段經歷亦有助她應付各種挑戰。

Yumiko非常想念女兒，想帶埋老公同個女一起移居上海。（IG@yumiko.chengy）

至於問到工作量和酬勞是否同樣飛升，Yumiko就笑謂是「開心價」，相當滿意。她又透露，自己未有考慮買樓，但可能會幫現居在上海的父母「樓換樓」。另外，因為跟丈夫和5歲女兒聚少離多，而這段時間，女兒變得十分獨立，令她相當掛念，為爭取更多機會見面，將來或者會與他們一齊移居上海一段時間，但她始終認為香港是她的家，所以暫時沒有計劃移民返內地。

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