《秋菊打官司》拍電視劇卡司強大　一線女星扮農村媳婦被睇好

28年前著名導演張藝謀執導拍攝的電影《秋菊打官司》大獲好評，更因此在海內外奪得多個獎項，令女主角鞏俐成為首位奪得威尼斯影展影后的華人女明星，成功地將她推上了國際舞台。沒想到28年後《秋菊打官司》將拍攝電視劇版，改名為《幸福到萬家》，找來一線女星趙麗穎做新一代秋菊，還傳出惠英紅﹑張豐毅等人演出，由名導演鄭曉龍執導，強勁陣容被喻為是奪獎大熱。

《秋菊打官司》成功地將鞏俐推上了國際舞台。（微博圖片）

《秋菊打官司》是改編作家陳源斌小說《萬家訴訟》而成的農村電影，題材真實貼近現實，突破了當時傳統婦女的刻板印象，在那個年代來說是難得一見以女性角度出發的作品。時至今日《秋菊打官司》改名為《幸福到萬家》，同樣地以追求公平公正的法律武器作為中心題材，講述趙麗穎飾演的幸福在夫家農村裡遭到許多不公平對待，於是走上法律途徑保護自己同家人，甚至帶領村民同利益集團抗爭，讓更多人能夠關注農村法制的建設。

趙麗穎確定出演《幸福到萬家》。（視覺中國）

《幸福到萬家》是關於一位農村女孩成長的故事，而趙麗穎能夠參與又是女主角最合適不過。事關趙麗穎是一位真真實實出身於河北農村家庭的姑娘，從小就接觸過農活，知道農村的生活百態，而她身上有一種純樸的氣質沒有城市女孩浮誇的氣息，給人感覺很真實沒有距離感。而她自己曾在節目中講道：「我出身自農村，祖輩都是農民。父輩祖輩都是很喜歡文藝，但是跟專業影視行業相距甚遠。但是就是這樣的農村經歷，磨練了我堅強的意志，也造就了我堅韌頑強的個性，正是這些經歷成就了今天的我。」正因為農村出身沒有背景，她靠自己努力才獲得今日的成就，正貼切《幸福到萬家》主人公堅持的精神，所以大家看好她是次的演出。

雖然大家沒有看過趙麗穎農村打扮，但其實她在2007 年拍攝的劇集《金婚》中，飾演的角色佟多多（少年時期）就已經非常有農村的味道，沒有過多妝容修飾﹑簡單樸素就是一位真實的農村姑娘，想必她出演幸福一角應該會令人看到更動容。

趙麗穎出身於農村家庭。（影片截圖）

《幸福到萬家》除了趙麗穎之外，還請來影帝吳剛主演，傳出惠英紅﹑張豐毅等人助演，陣容強勁。另外，劇集由鄭曉龍執導帶給觀眾好大信心，畢竟他過去拍攝的劇集《後宮甄嬛傳》﹑《紅高粱》﹑《羋月傳》口碑俱佳，劇集還奪得多個獎項，而他亦是中國公認的十佳電視劇導演，所以在種種因素下廣大網友對《幸福到萬家》非常有信心，還相信在未來的頒獎禮上該劇應該會奪得不少獎項。

鄭曉龍拍攝的作品都有口碑。（視覺中國）