盧旺達大屠殺、墨西哥毒禍…《絕世通輯犯》揭秘5大最窮兇極惡罪行

如果人類的邪惡行為能排名，哪一種能排到第一名。一個殺妻之人，和殺了一群素不相識的人相比，誰更邪惡？一個精心策劃謀殺案的犯罪者，和自帶暴虐基因的無差別殺人狂，誰更邪惡？ 今天，筆者想說說人性之惡。給大家介紹的劇集，是講全球世界TOP級別惡人的紀錄片——《絕世通輯犯 World's Most Wanted》。

這部紀錄片是Netflix新出品的，總共五集，一集一個故事。墨西哥的毒販、盧旺達的種族屠殺者、英國的恐怖分子、俄羅斯的走私軍火販子，再到意大利黑手黨…這些人，各有各的惡法。

墨西哥大毒梟：五月

墨西哥這個國家，有兩樣着名特產——Tacos和毒梟。錫那羅亞集團，是墨西哥實力最強的販毒集團，也是全世界最龐大、也是最惡名昭彰的販毒組織。

人們認識這個組織，更多是因為「矮子」古斯曼。他最着名的故事，就是在墨西哥兩次被捕入獄，兩次越獄成功。一次越獄之後，他還接受了奧斯卡影帝辛潘（Sean Penn）長達7小時的訪問。兩人合照，登上了着名《滾石》雜誌的封面。毒梟的生存法則之一，就是低調。太過高調的古斯曼，最終被引渡到美國，被判終身監禁。

而人們較少知道的是，這個組織，還有另一名高層贊巴達。他的花名，叫「五月」。比起古斯曼，五月更謹慎。他不開電話會議，從未留下不利言論的錄音。他耳目眾多，即使每次被掌握到確切藏身之所，也總能神奇逃脫。即使上了全球通緝榜20年，一直逍遙法外。

毒販的惡，某種程度上來說是一種普遍的惡——經濟利益催動下的慾望。筆者認為，更值得關注的，是豢養這種惡的人和組織。墨西哥，在全球清廉指數中，常年只有30多分（滿分100）。警察的平均月薪只有375美元，毒梟是很容易收買他們的。無論是普通警察，還是市長、檢察官，甚至是陸海軍高官，近乎一半的公職人員，都和毒販有密切互動關係。

（《絕世通輯犯》影集截圖）

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除了賄賂警察，作為毒梟，他和古斯曼深諳收攏民心的把戲。比如，給當地修學校修教堂修公路。農民受災，他們就給農民派發了100萬比索（大約85000美元）的安慰金。聖誕狂歡，他們就買了100輛全履帶機動車送給當地人。有時候，毒梟走進一家餐廳用餐後，會為所有顧客買單。這樣一來，毒梟們竟然得到了不少擁戴。給毒梟服務，提供線報已經成了不少居民的生活來源，他們一看到警察的行踪，就會報告給錫那羅亞集團。

一個國家的墮落，終於人民的墮落。在墨西哥，幾乎人人都在包庇毒販。在這裏，死亡是尋常的，人們早晚出門，常常能看到橋上吊了個人。大白天，有人被槍殺在鬧市，其他車輛也不會停下來。

毒梟之罪，僅僅在於販毒制毒，滋生犯罪嗎？而是，他們通過毒品，撕裂了整個國家的價值觀。家門口的罪惡，可以熟視無睹。同胞的性命，可以輕如鴻毛。毒梟之罪在於，讓惡變成一種尋常之物。

盧旺達種族屠殺者·卡布加

前世界頭號通緝犯，卡布加2004年，有一部獨立電影，在北美頒獎季風光無限。它沒有什麼大牌演員，投資成本也很低，卻在金球獎和奧斯卡上獲得了不少提名。相信很多粉絲都看過它——《盧旺達飯店 Hotel Rwanda》。一個酒店經理四處奔走，挽救了酒店裏一千多名圖西族和胡圖族難民的故事。

這部電影，被很多粉絲稱為非洲版的《舒特拉的名單 Schindler's List》。電影的背景，就是盧旺達種族大屠殺 ——1994年4月至1994年6月，胡圖族對圖西族及胡圖族溫和派進行種族滅絕大屠殺。除了民兵團體有組織的行動，也有大量平民參與了屠殺行動。三個月時間，死了接近100萬人。

100萬人的死亡，這個數字出現在大家眼前，可能只是一個抽象的概念，而在現實裏，這就是人間浩劫。當年，胡圖族會在村口設置各種路​​障，檢查路過的人的身份。如果你是本族人，就可以順利通過，如果你是圖西族，就有可能遭到殺害。即使你是個手無寸鐵，帶着嬰孩的婦女，只要是你是圖西族，也不會被放過一馬。人們會直接拿着砍刀，走到自己的鄰居面前，給予致命部位一擊。而在那慘無人道的三個月，無論是田間小路，還是屋前屋後的垃圾堆，總會有成堆的無人認領的屍體。

這場慘劇的始作俑者，就是卡布加。卡布加，是盧旺達種族滅絕計劃的主要策劃人，並為整個行動提供大量資金支持。90年代，在還不發達的非洲，人們獲取外界信息的途徑，很大部分是來自電台廣播。卡布加創立的千山電台，散步大量的仇恨言論。

民族對立情緒，在他的煽動下，到達了巔峰。在大屠殺開始之前，他進口了大量的砍刀，免費提供給民兵組織，胡圖族民眾。

在大屠殺開始之前，卡布加進口了大量的砍刀，免費提供給民兵組織，胡圖族民眾。（《絕世通輯犯》影集截圖）

眼看這種屠殺，已經超出了預想的範圍。卡布加外逃了。對他的追捕持續了26年，橫跨歐非兩個大陸。直到今年5月，他才在法國落網。

如果說毒販的惡，是由經濟利益催生出來，算的上有源可溯，可以被理解。但是卡布加的惡，就是一種非常純粹的惡。這是一種令你毛骨悚然的惡。它不受利益導向的影響，於是額外的極端，簡直像核武器一樣難以控制。

卡布加是一個商人，其實，種族屠殺下，惡劣的民生環境不利於他的生意。但是他的民族仇恨，甚至可以讓他不顧現實的利益。極端民族主義的危害有多大，由此可以看出了。

以往，人們很容易把熱愛國家、熱愛民族混為一談，但其實這兩種情感是有一定的差別的。愛國是熱愛自己的祖國和人民，無論你的姓氏，種族，膚色，來自何方，因為愛國主義是一種無私且包容的愛，它不存在對立和對抗。

而極端民族主義，是天生排他的——不同種族，不相為謀。極端的民族主義，會催生卡布加這種純粹且極端的惡人。而且這種惡是有內在能量的，它像傳染病一樣，能傳播，能擴散。

盧旺達參與大屠殺的民眾（《絕世通輯犯》影集截圖）

一個人的惡，一個組織的惡，一個社會的惡。《絕世通緝犯》向我們展示了社會逐步腐壞的過程。從墨西哥的毒梟，俄羅斯的走私軍火販、意大利的黑手黨，再到英國的恐怖主義者、盧旺達的種族滅絕者。他們的邪惡之處在於，荼毒一個時代的人，並徹底改變一個國家的氣氛和風貌。

墨西哥，毒品之鄉。意大利，好多黑幫黑社會。盧旺達，搞過大屠殺的內亂國家。俄羅斯，好匪，惹不起。倫敦，看似文明紳士，其實有不少恐怖主義分子。

所以，精心策劃謀殺案的殺妻者，自帶暴虐基因的無差別殺人狂，哪一個更邪惡呢？其實，鋪子認為，他們都同屬於危害性更弱的犯罪者。個體之惡不可能被消除，利益助長的慾望、偏激的個人三觀、甚至是無端的純粹惡意，永遠促使着一部分人去犯罪作惡。

但，當個人惡意上升到社會這個層面上時，這就不一樣了。頭號通緝犯，頂級惡人會讓整個社會呈現一種暮靄沉沉的陰鬱。歡聲笑語離場，人們生活在恐懼裏，沉默不語。反常成了尋常，善良成為奢侈品，限量供應。

吾輩之人，也應在歷史血淚裏學習，時常審視自我，不被仇恨的聲音煽動，不讓珍貴的善意消褪。

PS. 因為大部分通緝犯作案的年代久遠，能使用的素材不多，所以節奏也並不快，目前口碑也一般般，但對於通緝犯這個題材感興趣的朋友，可以選擇性地觀看。

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