《南極兇案》劇評：極晝極夜現象誘發殺人魔性？倒序揭真相勁心寒

為什麼很多人喜歡看恐怖、驚悚片？當然是享受被嚇到時那種悚然一驚、冷汗直冒的快感啊！為什麼很多人喜歡看懸疑、偵探片？當然是享受最後真相大白時那種像是解題一般、「原來如此」的快感啊！而今天要聊的HBO新劇《南極兇案》（The Head，另譯：極地闇殺）——它真正做到了「懸疑+驚悚」雙並重。

意想不到的Twist有、心思縝密的推理它也有。但更令人心驚的，是本劇展現極端環境下人物的掙扎和猶豫，以及殘酷現實面前，人性的選擇和沉淪…和很多一驚一乍式的恐怖不同，它的恐怖是「無形」的，但就是一直在心裡陰魂不散，越諗越驚！

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這是一部節奏非常緊湊的小體量懸疑驚悚劇，一共只有6集，一集45分鐘。「南極兇案」，顧名思義，就是一場在極地發生的暗殺。因為發生在「南極科考站」，又一次性地死了很多人，所以也被網友戲稱為「極地狼人殺」和「極地版《無人生還》」。

故事一開始，是一座名為「北極星6號」的南極科研考察基地正在舉辦一場盛大的狂歡派對。因為在南極沒有春天和秋天，只有夏天和冬天。夏天6個月，是沒日沒夜都有一輪太陽懸空的極晝；冬天也是6個月，但卻是沒有太陽，永遠籠罩著黑夜的極夜。夏天是科考的最佳季節，每個科考站都會有大批的科學家；冬天則是科考的淡季，每個科考站都會撤回大部分科學家，只留小部分駐守。今天，就是南極6個月極夜前的最後一天。

科考站的大部分成員將會撤離。只留下10人看守基地（《南極兇案》截圖）

為了應對接下來長達6個月的極夜，科考站的大部分成員將會撤離。只留下10人看守基地。留守的10個人當中，有科學家、有通訊員、有醫生、有護士，還有為負責大家飲食的廚師，可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。就在當晚，他們還遵照科考站的傳統，聚在一起看了一部有關極地的恐怖片。

恐怖片有點血腥，一位名叫Maggie的女醫生有點接受不了，想要提前離開。廚師想要嚇嚇她，開玩笑說：「夜晚會有東西突然跳出來…」卻沒想到一語成讖！平靜的極地極夜生活還沒過幾天，一連串詭異的事情卻接連上演…

當晚，他們還遵照科考站的傳統，聚在一起看了一部有關極地的恐怖片。（《南極兇案》截圖）

鏡頭一轉，6個月後，南極極晝的第一天。當夏季科考隊的隊長Johan帶著隊伍來基地換班時，所有人的心情都十分沉重。因為基地在3星期前突然和總部失去聯繫，沒有人知道這3星期裡發生了什麼。

儘管對他們而言，失聯是常有的事，但此次夏季科考隊的隊長Johan依然坐立難安。因為他的妻子Annika，就是負責留守的科學家之一。果不其然，接下來發生的事，讓本就已經非常擔心的他，一下子將心臟提到了喉嚨。因為按照慣例，科考站換班時，留守的成員會在新成員到達時在基地外迎接。但現在，基地外邊一個​​人影都沒有。整個基地寂靜的可怕，就連大門也被風雪凍住，就像是已經荒廢了很久一樣。

基地的大門打開時，呈現給他們的，卻又是一副如同地獄般的場景（《南極兇案》截圖）

而當Johan和幾個隊員將積雪鏟開，將基地的大門打開時，呈現給他們的，卻又是一副如同地獄般的場景——大廳裡全是碎玻璃渣和空酒瓶。通往基地深處的走廊上，還有一個已經乾涸的血手印。距離血手印不遠的地方，也有一個莫名其妙的子彈孔。

再往深處，Johan他們每翻看一處地方，便發現一具死狀極其恐怖的屍體。有的是被砍掉了腦袋。有的是被活活燒死。有的可以說是比較幸運，是被子彈打死，沒有太多痛苦。而有的，則是被割喉後，失血過多而死。

廚房被反鎖，Johan和眾人合力將廚房門破開之後，廚房內的櫃子裡卻突然傳出了一個聲響。是Maggie，她顯然是被嚇壞了，手裡拿著一把刀，渾身是傷，警惕著看著眾人。至此，留守在基地的10人，7死2失踪1倖存。而唯一的倖存者Maggie，也變成如今這種人唔似人鬼唔似鬼的樣子。

唯一的倖存者瑪姬，也變成人不人鬼不鬼的樣子。（《南極兇案》劇照）

這不僅讓人疑惑：在這個冰天雪地與世隔絕的南極大陸上，失聯3週的基地裡究竟發生了什麼？是什麼讓這個本該代表科學和現代文明的基地，爆發瞭如此慘絕人寰的屠殺？隊長喬安此時一頭霧水，只能把解開謎團的全部希望寄託在Maggie身上。好在經過Johan的耐心安撫，Maggie的精神狀態終於慢慢穩定，開始斷斷續續地講述基地內曾經發生的事情。

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按照Maggie的講述，基地自從進入極夜長期見不到陽光後，基地成員們的情緒就越來越暴躁。所有人的心上都像是繃著一根弦一樣，隨時都能爆發。單就因為沖涼時間長短的問題，留守的通訊員就和維修工打了一架。再後來，基地的通訊設備出故障，通訊員外出檢查，繼而失踪。

等到眾人找到他時，他正一個人跪在冰天雪地中。隊長Erik輕輕一推，卻沒想到通訊員的頭直接骨碌碌滾到了地上。經過屍檢，Maggie發現通訊員是死後被斬首，死因則是後腦遭鈍器重擊。換句話說，因為是偷襲，所以誰都有可能是兇手，甚至包括老人和女人。

但話雖然這麼說，所有人卻又心知肚明——剛剛和通訊員發生衝突的維修工就是最大嫌疑犯。僅僅是一個衝突便要殺人？事實上，眾人之所以這麼篤定是他，還有另外一個原因——他有殺人前科。儘管警察一直沒有找到有力證據，但在所有人看來，他殺過人已經是板上釘釘的了。

在所有人看來，他殺過人已經是板上釘釘的了（《南極兇案》截圖）

而且，眾人又發現他趁著大家不注意，正在雪地裡埋著什麼！挖出來一看，居然是一把帶血的鋸子！雖然維修工極力解釋，鋸子是有人陷害他，他是怕人懷疑才埋了起來。但已經沒有人再相信他。直到，被獨自關押的他，不久後也死於非命…

就像是無意中被打開的潘朵拉魔盒，隨後，基地內的人一個接一個的死去。而更令人心驚的，是這一連串兇殺案背後，似乎並不是因一時衝動造成的激情犯罪，而更像是有預謀、有計劃的屠殺。到底誰是兇手？下一個被兇手殺死的人又會是誰？他or她會以怎樣的方式死去？沒有人知道。

基地內的人一個接一個的死去（《南極兇案》截圖）

相信有人已經看出來了，這部劇就是典型的「暴風雪山莊」模式，也稱「孤島模式」。是指一群人因為某種原因恰好聚集在一個相對封閉的環境裡，並同時因為某種原因無法和外界聯絡。在這部劇中，極寒的南極極夜，就是那個讓所有人無法離開的原因，而他們所在的北極星6號基地就是那個「孤島」。在極端環境下，身邊的同伴一個個死去，而自己也不知道什麼時候就會死。這一刻，人性當中的陰暗面暴露無遺。他們互相猜疑，互相指責，互相攻擊。

可問題是，Maggie說的就是事實嗎？按照Maggie所說，通訊員在大部隊離開沒幾天就死了，和外界的通訊也是那個時候斷掉的。可問題是，基地和總部的通訊明明是3週前才斷掉的。而且更令Johan懷疑的是，就連Maggie自己的回憶前後都有矛盾——就像在極力隱藏著什麼。

恰在此時，另一個倖存者出現了，他就是之前被判定為失踪的生物學家Arthur。此時的Arthur，已經在基地的地下隧道裡生活了幾週，緊靠著有限的物資生活。和Maggie最開始的樣子一樣，被發現時，他也是時而瘋癲，時而正常。然而，當Johan問他，到底誰才是基地的兇手時，Arthur卻一臉意味深長地說：是Maggie，她殺了所有人。

亞瑟卻一臉意味深長地說：是瑪姬，她殺了所有人（《南極兇案》截圖）

事件到此，Maggie所說的一切完全被顛覆！但是，生物學家說的，就一定是真相嗎？Johan一番調查之後發現，留守的10名隊員，除了死去的7人，剩下的3人其實都有嫌疑。已經被找到的Maggie和生物學家Arthur自不必說，另一位失踪者Annika也被發現有重大嫌疑。因為在安妮卡的房間裡，Johan發現了被撕碎的紙片，上面有Annika寫的話：我不值得被原諒…我手上的鮮血…我做的事…我該被燒死…

這到底是怎麼回事？到底誰才是兇手？還是說，基地內其實還有第11名隊員？隨著Johan發現的線索越來越多，事情的真相卻像是越來越迷離起來。果不其然，在第三集的結束，他們又搜到了第11具屍體……

在第三集的結束，他們又搜到了第11具屍體……（《南極兇案》截圖）

在這片被冰雪籠罩的極寒之地，似乎還有更大的秘密被隱藏著。老實說，這部劇的連環殺人的設定並不新鮮，甚至還有一點俗套。但這部劇的質量是真心不錯，無論是節奏還是劇情，都可圈可點。當此之時，窗外炎炎夏日，熱浪蒸騰，還有什麼比一部幽閉驚悚懸疑劇更能清涼消暑的呢？喜歡這個類型的朋友，千萬不要錯過。

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