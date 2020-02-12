街邊有食神、流行大百科…Netflix十部宅在家見識世界必睇紀錄片

打發時間除了可以看一些精彩或經典好看的劇集或電影之外，其實看一些有趣的紀錄片也是很好的選擇，而且還可以長不少的知識！這邊為大家整理了 10 部不能錯過的 Netflix 知識型紀錄片，還沒點開過這類作品的朋友一定要試試看！

1. 《Formula 1：飆速求生 Formula 1: Drive to Survive》

由Netflix 和Formula 1 共同合作出品，紀錄了2018年世界一級方程式錦標賽的種種層面。這部紀錄片不僅展現了賽道上的競爭，更帶出賽道背後車隊老闆、領隊主管、賽車選手的生活面貌。讓人跳脫出觀賽的觀眾思維，更認識賽季的整體面貌。

2. 《流行大百科 Explained​》

若你留意社會現象，而且是個解釋分析狂，絕對不可錯過《流行大百科》！這部紀錄片影集由美國新聞網 Vox與Netflix合作推出，帶觀眾解析各領域的流行現象，而這次來到第二季，將帶大家深入當前大事件和社交趨勢，探討億萬富翁熱潮、運動休閒服、邪教的誘惑等議題，讓你輕鬆看的同時也能與世界連結長知識。

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3. 《街邊有食神 Street Food》

愛旅遊、愛品嚐各地道地美食的人不要錯過了！《世界小吃》由《主廚的餐桌 Chef's Table》的製作團隊打造，帶領觀眾踏上全球文化之旅,走訪各地街頭小吃，並探索料理背後主廚的故事。在《街邊有食神》亞洲篇中，台灣的嘉義也佔據了其中一集！看看裡面出現的道地小吃，就讓人知道以後不須跟著旅遊書或觀光美食，可以改跟著《街邊有食神》一起品嚐真正道地的佳餚！

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仲有帶你四圍探險的《黑色旅遊》、了解比爾蓋茨為何能曾蟬聯世界首富13年的《蓋茨之道：解難有法》、重溫兒時回憶的《玩具的故事：你我的童年》，按圖繼續睇其餘7部2020不能錯過的知識型紀錄片：

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ片單推薦】2020 新年不能錯過的 10 部 Netflix 知識型紀錄片！