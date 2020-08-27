勁心寒！台美女網紅T妹3年前未婚懷孕　突驚爆BB生父竟是殺人犯

個性直率的台灣美女網紅T妹2017年時宣佈懷孕，不過一直沒有曝光BB生父身份。直到26日她突然轉發TVBS新聞台報導一則殺人犯遭通緝拒捕，被警方在內湖逮捕的新聞，並寫道：「我其實一直不想透露孩子的爸，不是我在保護他，是我保護T寶。」公開BB生父其實是個殺人犯。

台灣美女網紅T妹2017年宣佈懷孕，不過一直沒有曝光生父身份，獨力湊大BB：

T妹透露已經很久沒跟對方見面，前天對方突然來找她，還跟她懺悔，並且希望能把孩子帶回來給他，因為「不知還有多久時間可以在外面」。T妹寫道：「錢讓人泯滅人性，讓人忘記親情重要性，選擇傷害身邊最愛他的人，自從我被孩子的爸傷害後，至今我依然沒有交男友，內心只想把T寶顧好。」

至於當初是明知到對方是殺人犯還跟他在一起？T妹也表示2017年認識時只知道對方打群架：「那時因為法官沒有具體證據，所以判決較輕…我自己也被矇在鼓裡。總之現在一切平靜下來，放心他殺人當時沒有吸毒，所以代表有判斷能力無法無罪釋放，十四年定讞非常上訴已被駁回，他出來已經四十四歲了！！」

個性直率的網紅T妹2017年時宣佈懷孕，不過一直沒有曝光孩子父親身份。（FB@Tiffany Chen T妹 粉絲團）

T妹直說「認識他是我人生唯一後悔的事」，而她也保證會保護T寶，讓孩子快樂長大，「讓他在充滿愛的環境長大，好在他非常善良可愛貼心且沒心機，跟他爸爸判若兩人。」

T妹這番長文「告白」，讓網友看了既心疼又感慨，也安慰她為母則強，一切都會雨過天晴，也祝福她未來遇見更好的另一半。

T妹這番長文「告白」，讓網友看了既心疼又感慨。(FB@Tiffany Chen T妹 粉絲團 截圖）

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