台美女網紅突變好身材　隆胸後男友分享感受：有點替她生氣

台灣YouTuber「超直白」是人氣圖文創作者，她在2019年首度坦承整型，雙眼皮、眼頭、鼻頭、鼻樑等部位全都調整過，近來再度接受隆胸手術，將B罩杯升級到「大D小E」，引來眾多粉絲好奇男友能不能接受？對此，超直白男友也在影片中大方回應了。

▼▼▼「超直白」連環升Cup男友卻嬲嬲豬？點圖看背後原因▼▼▼

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從超直白決定動刀開始，男友親自開車陪伴、一起旁聽醫師解說，以行動支持女友，他表示：「我想法比較開放，每個人去追求美是一件很好的事情，不管她動手術或是什麼方式都好，我欣賞她想讓自己變得更好的心態，（胸部）是真是假不重要。」

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網友好奇假胸部會不會讓男生不想摸？男友坦率笑說：「摸爆！」讓超直白笑彎腰；超直白胸部做完，觸感較具彈性，她好奇問男友：「比較Q一點可以嗎？」男友也甜蜜表示：「那還是胸部啊。」絲毫不影響2人親密關係。

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超直白做完胸部後，穿搭逐漸性感，「穿什麼衣服突然都撐得起來了」，對此男友表示或多或少會生氣，因為看到令人不舒服的癡漢留言，會心疼女友不受尊重，「有點替她生氣」，但他也理解女友想展示身材的心情，不排斥女友放辣照。

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網友直呼超直白男友應答圈粉，紛紛表示「男友三觀很正」、「男友心態各方面很成熟，希望妳越來越好」、「男友感覺很棒～口條也很好」、「男友講的話真的讚爆欸」、「男友的話聽了很感動」。

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