徐若瑄分享渣男有外遇3大徵兆　自爆曾捉姦闖浴室與小三正面交鋒

徐若瑄（Vivian）8月中推出新單曲《再見錯的人》，不少粉絲留言分享自己曾遇渣男、渣女的親身經歷，人在新加坡的徐若瑄直說：「謝謝大家的分享，希望這首歌真的能讓大家拿出勇氣和錯的人說再見！」日前她與YouTuber「那個女生KIKI」合作影片，和網友分享愛情觀，看到網友留言寫下的渣男行徑，她忍不住怒摔小板板，大喊：「把我們女生當甚麼啊！」更自爆曾直擊男友與小三洗香香。

徐若瑄女神形象怎也看不出已45歲：

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她分享自己曾遇渣男的經歷，表示當時對方跟自己說不在家，但她感覺對方在說謊，於是找了朋友一起去捉姦，當對方開門後，「門一開有一陣泡完澡的香氣跟煙味往我臉上撲過來，我太難忘了，那個味道我都還記得，我全身發抖還是鼓起勇氣走進去，因為我要看是誰在裏面，果然真的有個人在裏面…她很漂亮，哈哈哈」，當時雖轉身離開，她也掙扎要放棄、還是原諒，最後仍是果斷斷開，「因為我知道我會忘不了這個畫面，我們未來一定會有問題，我會對這段關係疑神疑鬼…」。

徐若瑄自認在愛情裏屬於「叛逆型」，搞笑承認：「會看外表再談內心，我喜歡內外兼具的類型！」也提醒若另一半出現「整天讓你找不到人、手機不開聲音、以及去廁所很久出來」三大徵兆，就要好好觀察，因為這些都是渣男會流露出的蛛絲馬跡，並鼓勵大家勇敢去愛，但也要勇敢放手，「在感情的路上跌倒，從愛到恨，這些都是人生的過程，絕對沒有我沒有你活不下去這種事，不要依附在別人身上，自己要夠強大，做自己的主人，成為獨立的個體」。

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