EVERGLOW到韓國軍隊表演累事　樂華娛樂被北京以「有損國格」處罰

內地經紀公司樂華娛樂總部設於北京，並於韓國設立分公司，推出UNIQ等韓團組合，並與Starship娛樂合作推出多人女團宇宙少女，成績都相當不錯。有指最近樂華娛樂因派出女團EVERGLOW，到韓國軍隊參與慰勞表演而被北京市文化執法總隊，以「有損國格」判行政懲罰，就連中國成員王怡人也登上微博熱搜。

樂華娛樂旗下EVERGLOW，曾於去年到韓國軍隊參與慰勞表演。（YouTube截圖）

根據內地傳媒報道指，樂華娛樂於5月18日被北京市文化執法總隊裁定違反《文化部涉外文化藝術表演及展覽規定》中，第40條第一款第六項「從事有損國格人格演出或展覽活動」，直至近日才被網友翻出。EVERGLOW曾於去年6月到韓國軍隊參與慰勞表演，因此網民直指與組合有關，連帶「王怡人」登上熱搜被受批評。部分網友表示不能接受中國人向韓國軍隊敬禮等，行為等於令國家蒙羞，強調國家面前無偶像。

網友批評王怡人（左一）曾擺出向韓國軍隊敬禮的手勢。（YouTube截圖）

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不過對於王怡人被批評，都有粉絲替她抱不平。粉絲提出組合工作行程由公司安排，一個剛出道的女生不可能反抗卻被指責。加上宇宙少女也曾於2016年到軍隊表演，當中三名中國成員程瀟、吳宣儀和孟美岐都有出席，所以認為網友應集中批評樂華娛樂，而不是怪責在藝人身上。

有3名中國成員在內的宇宙少女，也曾於2016年到韓國軍隊表演。（YouTube截圖）

由於事件一發不可收捨，凌晨時分樂華娛樂發聲明回應表示，對於韓國子公司在工作洽談中出現的問題及其負面影響，深表遺憾且致以誠摯歉意，並已接受相關行政處罰。樂華娛樂強調「與祖國立場堅定一致，拒絕一切有損國家利益的行為」，可是則會對旗下藝人不實的毀謗進行法律提告。