日本男星三浦春馬，於7月18日被發現在寓所內自殺身亡，終年30歲。斯人而逝，遺作《太陽之子》日前終播出，他劇中一句：「我回來了！」引觀眾無限欷歔，網民留言：「要是現實也這樣就好了。」

三浦春馬生前遺作陸續推出，其中之一的《太陽之子》於日本在星期六晚上播出。（《太陽之子》劇照）

角色陷三角戀、身不由已飄泊命運 日記流露與角色有共鳴？

日本男星三浦春馬於今年7月18日被發現在寓所內自殺，自殺原因眾說紛紜，有傳是母子因財失義，也有傳因事業低潮。斯人而逝，與其八卦、揣測他為何走上末路，不如好好「賭物思人」，好好欣賞他的遺作，也算是對逝者的一種尊重。

三浦春馬生前遺作《太陽之子》日前於日本播出。NHK單元劇《太陽之子》由三浦春馬、有村架純、田中裕子、奥野瑛太和國村隼等主演，在劇中更苦戀有村架純。劇集以第二次世界大戰末期作為背景。

其中一幕說到三浦春馬因肺病離開戰場，遲遲未能回家，最終終於穿着軍服，走到演母親的田中裕子前，說了一句：「我回來了。」有網民表示：「如果現實也是這樣就好了。」（《太陽之子》劇照）

雖然以戰爭下的小人物作主線，但當中也不乏愛情戲碼。三浦春馬飾演柳樂優彌的胞弟，演熱愛研究的京都大學學生石村修（柳樂優彌飾）的弟弟石村裕之（三浦春馬飾），在大時代中，二人身不由己－哥哥研究核武，弟弟當兵，二人又一起愛上青梅竹馬朝倉世津（有村架純飾）。其中一幕說到三浦春馬因肺病離開戰場，遲遲未能回家，最終終於穿着軍服，走到演母親的田中裕子前，說了一句：「我回來了。」有網民表示：「如果現實也是這樣就好了。」

另一幕更是催淚。三浦春馬飾演的石村裕之走到海中自殺，柳樂優彌演的哥哥奮不顧身將他拉回岸上，春馬大喊恐怖可怕，二人與有村架純抱着痛哭。（《太陽之子》劇照）

另一幕更是催淚。三浦春馬走到海中自殺，柳樂優彌演的哥哥奮不顧身將他拉回岸上，春馬大喊恐怖可怕，二人與有村架純抱着痛哭。據《週刊新潮》報導，三浦春馬好友指他在這角色中找到共鳴，指他：「一邊背負飄泊的命運，一邊在家人面前裝出堅強，想到他的心情就覺得心痛。」劇情或是虛假，但總有些真情放在其中吧。相信看到這一幕的觀眾，也會幻想，要是現實中也有人拉他一把，就好了。

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