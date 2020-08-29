【明星豪宅A級】林夏薇山頂豪宅無敵海景　何超蓮私家花園超氣派

到了A級豪宅，間間都有過億！藝人置業除了考慮屋苑環境及空間之外，還會著重私隱度，不少人選擇山頂豪宅，亦有不少藝人鍾情獨立屋，當然無一例外都極盡奢華，市值分分鐘上億！

林夏薇的山頂豪宅可盡覽維港風景。（IG@rosinalam）

林夏薇在2015年嫁給金融才俊莫贊生後，就搬往男方位於太平山頂柯士甸山路的豪宅居住。近日薇薇在IG分享做運動及跳舞的影片，令估值約15億的山頂豪宅曝光，屋內裝潢及設備豪華，設有私人健身室、跳舞室及泳池等，更可飽覽維港無敵大海景！

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賭王千金何超蓮不時在社交平台分享靚相，更會在屋企後花園影相，相中所見豪宅的私家花園極大，種植的樹木更是貴價金錢樹。據知賭王三房的複式豪宅面積有8000呎，內裏佈置極華麗，除了花園外，還有豪華游泳池。而喜歡做運動的超蓮，更有專屬的健身房，四周是全身鏡，並有落地大玻璃，可一邊做運動一邊欣賞美景。

何超蓮身後的是貴價樹木金錢樹。（IG@laurinda_ho）

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前港姐亞軍吳婉芳與三位子女現時居住於大坑道樓高8層的獨立屋，總面積約兩萬呎，地面為停車場，一樓為會所及戶外泳池，其餘六層為房間及客廳，而頂樓就是空中花園。這棟豪宅設計別出心裁，在2013至2015年期間更獲世界各地不同建築設計獎項。

吳婉芳與三位子女現時居住於大坑道樓高8層的獨立屋，總面積約兩萬呎。（aedas圖片）

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