【中餐廳】黃曉明力邀參加《姐姐》第二季　趙麗穎嫌累火速拒絕

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》除了深受觀眾歡迎之外，圈中亦有不少藝人都是節目粉絲。就好似人氣女星趙麗穎，近日在節目《中餐廳》第四季中就講起姐姐話題，有見及此身為《姐姐》發起人的黃曉明就趁機邀請趙麗穎參加下一季的《姐姐》，但因為一個原因她就火速拒絕，隨即引來不少討論。

趙麗穎拒參加《姐姐》節目。（影片截圖）

在最新一期《中餐廳》節目中，趙麗穎一行三人坐車出去辦事，因為無聊關係李浩菲就主動提起了《姐姐》節目，表示自己有追看。而趙麗穎聽到亦隨即搭上話題，表明自己都是節目粉絲：「我是認真的追了那個節目，特別喜歡那裡邊那些姐姐。」隨即黃曉明就大膽地向趙麗穎發出邀請：「你要不要考慮參加一下我們下季的《乘風破浪的姐姐》。」但趙麗穎二話不說拒絕，因為覺得會太疲累：「我不敢，特別累。」但黃曉明仍然不放棄，更給足她自信心，表明萬大事有他在，沒甚麼好怕的，但仍然打動不了趙麗穎。

趙麗穎嫌累，自己不敢參加。（影片截圖）

不少粉絲聽到趙麗穎拒參加《姐姐》都特別支持，覺得她還是專注拍戲會比較好，況且她有腰傷在身不時會感到不適，可見大家非常關心她。而《姐姐》第二季官方至今亦未有官宣，黃曉明是次發出邀請，難道真的會有第二季？因為早前網上就已經瘋傳《姐姐》第二季正在籌備，連礙邀的參加名單亦曝光，當中不乏好多一線女明星，陣容非常強大。

黃曉明難道已經知道《姐姐》有第二季？（《中餐廳》微博圖片）