中餐廳4｜黃曉明搬行李熱到甩妝　網民笑變晒樣︰像換了個頭

內地綜藝節目《中餐廳》第四季終於開播，黃曉明繼續擔任店長，帶領李浩菲﹑張亮﹑趙麗穎同林述巍在船上開餐廳，途徑長江流域四省挑戰當地特色美食任務。在首集中黃曉明就迎來大挑戰，於36度高溫需要自行搬行李到船上，沒想到因為天氣太熱，令他妝前妝後大不同，甩晒妝變了第二個人似的，在網上引來討論。

黃曉明在第四季繼續擔任店長。（《中餐廳》微博圖片）

首站《中餐廳》在湖北恩施巴東旅遊碼頭啟航，作為店長黃曉明率先出現，身穿藍色襯衫黑色西褲的他非常有型，明顯化好妝炯炯有神，沒想到一見到百級樓梯他就驚呆了：「這真的是還蠻長的台階。」在沒有人幫助下，他自行搬四箱行李到船上，當日最高氣溫在36度左右，黃曉明一邊搬就一邊出汗，到實在搬不動情況之下，亦只好請其他人幫忙，最終順利將四箱行李搬到船上，但此時的黃曉明已經體力透支，滿頭大汗之外襯衫亦濕透，已經沒有在注意帥氣形象了。

妝前的黃曉明精神抖擻。（影片截圖）

自行搬行李。（影片截圖）

黃曉明除了搬自己的行李之外，他還陸陸續續幫其他成員搬行李，來來回回搬了多次，還搞笑表示︰「我當減肥了。」在最後將全員行李搬到船上，大家坐下來安靜吃飯時，黃曉明已經累到不說話，還一度累到眼神迷離，此時他的妝容明顯甩晒，膚色不均眼妝淡化到出現三層雙眼皮，沒精打采像變了另一個人似的，網友留言道：「這不是他吧」﹑「像換了個頭」﹑「我看了好幾遍都沒看出來」等，直言他妝前妝後原來差別大。

搬到滿頭大汗。（影片截圖）

眼神迷離變了另外一個人。（影片截圖）