【港姐2020】鄺美璇比堅尼泳裝Fit爆　 公開瘦腰不瘦胸減肥餐單

《2020香港小姐競選》將於明晚（30日）舉行，10位入選佳麗之中，被喻為是「翻版廖碧兒」，兼先拔頭籌奪下「友誼小姐」的5號鄺美璇（Maisie）就曾經被網民揶揄腿粗、身形太大隻，但經過一個多月的努力，今日（29/8）進行比堅尼泳裝綵排時，簡直是煥然一新，身材十分有曲線。她接受《香港01》訪問時就透露：「呢兩個月我減咗10-20磅。」

鄺美璇（Maisie）Fit咗好多！（葉志明攝）

鄺美璇（Maisie） 坦言在這兩個月中，進行了地獄式減肥：「以前我係有啲Baby Fat，但而家食得好健康，好清，澱粉質冇食，甜品同零食都Cut晒，同理做多啲運動。」她更表示現在每日就只是食菜、雞蛋以及小量肉：「早餐就兩隻蛋，一杯咖啡，午餐菜底，再加兩至三樣雜菜或者肉類，晚餐就會再清啲，因為差唔多接近瞓覺嘅時間，都係沙律或者只係食菜或者肉。」

鄺美璇（Maisie）參選時的確有點Baby Fat。（資料圖片）

鄺美璇（Maisie）自言減肥了兩個月。（葉志明攝）

很多女生減肥時上圍也會「縮水」，不過她就表示沒有這個問題：「我都以為會，但只係細咗少少。我都好開心咁Keep Fit係好比例咁瘦，其實我都係以做運動為主，修肚腩就做多啲腹部，或者做腳部，去針對唔同部位。」

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