許光漢憑《想見你》身價暴漲52倍　盤點8位一夜爆紅藝人

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台灣演員許光漢憑電視劇《想見你》一炮而紅，李子維魅力風靡亞洲，一舉成為所有少女心中的國民男友！日前金鐘獎公布第55屆入圍名單，許光漢更有份競逐視帝寶座，說他是現時最炙手可熱的小生也不為過。人氣暴漲使許光漢戲劇、綜藝邀約不斷，在兩岸已接下10個代言，連帶片酬也三級跳；據知，許光漢接拍《想見你》的片酬只得65萬台幣（約17萬港幣），但在爆紅後內地有劇組開出800萬人民幣（約903萬港幣）酬勞提案，身價暴漲逾52倍，怪不得日前柯佳嬿出席座談會時也笑言：「都是許光漢在紅。」

由於新冠肺炎肆虐，台灣藝人赴內地一趟不容易，加上其他企劃安排，所以即使有內地劇組開出高價片酬邀約，都被經紀公司推掉，以內地製作公司開出近千萬人民幣酬勞估算，估計已經買少了好幾間豪宅。

點擊下列圖輯，欣賞《想見你》精美劇照：

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許光漢現時雖紅透半邊天，但他其實也經歷過頗長一段寂寂無名的時節，星途並不是太順遂。許光漢大學時曾簽約唱片公司有望以男團身份出道，最終因合約問題無疾而終；去戲劇試鏡，卻被工作人員罵肢體僵硬；當時他為了維持生計做過不少兼職，咖啡店、餐廳、酒店都有許光漢打工的蹤跡，據知當年打工的月薪只有1萬到1.5萬台幣（約2600－4000港幣），可幸這些日子他都捱過來了，當初的耕耘成就了今日的收穫。

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