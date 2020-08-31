鬼鬼穿螢光粉貼身戰衣露胃腩　遭網民批太低俗：真的太噁了！

現年31歲的台灣女星鬼鬼（吳映潔）於2006年憑黑澀會美眉（黑Girl）成員身份出道，其古靈精怪的搞鬼作風深受粉絲喜愛。近年她以新藝名GEMMA重新出發推出多張專輯，上周六（29日）更以一身螢光粉紅貼身衣登台參加線上演唱會又唱又跳，但可能造型實在太破格，遭部份網民批評難以接受。

鬼鬼近年以新藝名GEMMA重新出發推出多張專輯。（Instagram：@gemma_811）

鬼鬼（右下）於2006年憑黑澀會美眉（黑Girl）成員身份出道。（網上圖片）

鬼鬼當日綁着兩條高馬尾，身穿一件長袖貼身螢光粉紅色打歌服在台上帶來多首舞曲表演，而當中最搶眼的莫過於該戰衣於腹部位置開窿，再加上下半身的泳衣款設計大展大腿和翹臀，連好友丫頭看到都留言大讚鬼鬼的大腿肌肉線條很美。

鬼鬼的戰衣於腹部位置開窿，再加上下半身的泳衣款設計大展大腿和翹臀，卻遭部份網民批評低俗。（Instagram：@gemma_811）

雖然破格造型受不少讚賞，仍有不少批評聲音指鬼鬼的造型太低俗：「褲子太短了」、「換雙鞋吧，這種顯得小腿大腿一樣粗」、「穿露屁褲還m字腿蹲下這樣很美嗎？」、「是露出那裏了嗎？真的太噁了」。

鬼鬼上周六（29日）以一身螢光粉紅貼身衣登台參加線上演唱會。（Instagram：@gemma_811）

事實上，鬼鬼經常大膽挑戰前衛造型走在潮流尖端，早前更試過挑戰韓國女團Blackpink成員Jennie的「觸角染髮」髮型一樣能輕鬆駕馭。有不少粉絲都認為鬼鬼喜歡穿什麼輪不到別人指指點點，又直指部份網民雙重標準：「如果是歐美歌手的舞台你們覺得一點問題沒有，為什麼鬼穿就是不雅！」

鬼鬼（中）早前挑戰「觸角染髮」髮型。（Instagram：@gemma_811）

韓國女團Blackpink成員Jennie引起一股「觸角染髮」潮流。（Instagram：@jennierubyjane）

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