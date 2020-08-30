畢彼特27歲新歡Nicole竟是人妻　餐廳初見即冧爆兼「抄牌」成功？

現年56歲的荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）先後經歷過與珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）和安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的兩段婚姻後，日前被爆戀上小29歲的德國模特兒Nicole Poturalski，兩人被影到一同去法國南部度假。Nicole亦隨即被傳媒起底，發現她不只已婚，更指她與畢彼特第一次見面的地方竟然就在她老公所開的餐廳入面。

畢彼特日前爆出新戀情。（Getty Images）

現年27歲的Nicole Poturalski因為擁有性感厚唇，因此很難令人不聯想到畢彼特的前妻安祖蓮娜，更被傳媒冠上「翻版安祖蓮娜（Angelina lookalike）」的稱號。然而，Nicole原來有個年長41歲的老公Roland Mary，兩人更育有一個7歲兒子。

畢彼特與安祖蓮娜祖莉與2016年離婚。（GettyImages）

Nicole Poturalski現年27歲，竟然是一名人妻。（Instagram：@nico.potur）

《Daily Mail》報道指出，Nicole的朋友爆料指畢彼特與Roland本來就認識，經常都會去對方所開的高級餐廳Borchardt進餐，直到去年畢彼特去Roland位於柏林的餐廳時，Roland將他的太太Nicole介紹給畢彼特認識，而當時畢彼特見到Nicole就對她一見鍾情，Nicole亦將自己的電話號碼給了畢彼特。幾個星期後，Nicole去洛杉磯工作時再與畢彼特見面，去年11月兩人亦被影到一同出席去Kanye West演唱會。

Nicole原來有個年長41歲的老公Roland Mary。（網上圖片）

據稱，畢彼特和Nicole現已拍拖9個月，正於如漆似膠的熱戀階段，但實際上Nicole仍未有與老公Roland離婚，至今仍維持開放式婚姻。而Roland面對傳媒的追問，亦未有否認兩人的夫妻關係，不過拒絕回應Nicole和畢彼特的戀情。

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