前Wonder Girls安昭熙獲「國民妹妹」之稱　靠包包面拍劇大受歡迎

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韓國前女團Wonder Girls當年憑一首《Nobody》唱到全世界街知巷聞，不過前成員安昭熙於離團後決定不做歌手，近年積極向演員方向發展出演多部人氣作品，更有份出演紅爆全球的電影《屍殺列車》。她有份參演的新劇《Missing：他們存在過》於昨晚（29日）首播，並已於「黃Viu煲劇平台」上架。

昭熙（中）曾是Wonder Girls的成員之一。（網上圖片）

昭熙參演的新劇《Missing：他們存在過》於昨晚（29日）首播。

韓國OCN電視以出產高質犯罪懸疑劇集聞名，《VOICE》系列和《如實陳述》等大熱劇集均獲得一致好評，最新懸疑力作《Missing：他們存在過》由高洙、許峻豪、安昭熙主演，劇集以失蹤亡者靈魂聚集的村莊為背景，講述騙子金旭（高洙飾）意外闖入謎之村莊，與神秘人物張畔錫（許峻豪飾）聯手，尋找失蹤者並追查事件真相。

《Missing：他們存在過》由高洙、許峻豪、安昭熙主演，劇集以失蹤亡者靈魂聚集的村莊為背景，並已於「黃Viu煲劇平台」上架。

現年28歲的昭熙於12歲時加入JYP娛樂做練習生，三年後以Wonder Girls成員身份出道。因為昭熙樣子屬於包包面，再加上單眼皮的眼睛在韓國娛樂圈中較為罕見，鄰家女孩的形象令她獲得的「國民妹妹」稱號，就連Super Junior成員金希澈也曾公開表示昭熙是自己的理想型，相當有魅力。

Super Junior成員金希澈過去曾公開表示昭熙是自己的理想型。（網上圖片）

雖然是歌手身份出身，但昭熙一直渴望成為出色演員，2008年她參與了首部處女電影《熱情如火》，由於電影涉及同性戀題材，當時仍是偶像的昭熙參與演出後瞬間成為熱話，昭熙最後更憑電影入圍《第17屆釜山電影大賞》最佳女新人獎項。

昭熙於2008年參與了首部處女電影《熱情如火》。（網上圖片）

昭熙於2016年有份出演紅爆全球的電影《屍殺列車》。（網上圖片）

她於2015年退出Wonder Girls後，為了專心發展演員事業而加入裴勇俊創辦的KeyEast旗下，前年再轉戰到李炳憲創辦的BH娛樂，與韓志旼、韓孝珠及朴寶英等好戲之人同門。

昭熙現與韓志旼、韓孝珠及朴寶英等人同屬李炳憲創辦的BH娛樂，向成為出色女演員邁進。（Instagram：@ssoheean）

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